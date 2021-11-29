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Что нужно знать о замораживании продуктов? Ответ доктора Комаровского

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Автор
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Замороженные продукты
Замороженные продукты

Известный врач рассказал, как максимально сохранить пользу продуктов при замораживании

Замораживание продуктов — лучший способ хранить их длительное время максимально полезными и вкусными. Однако есть несколько важных нюансов, о которых некоторые хозяйки могли и не слышать.

О правилах заморозки продуктов рассказал известный врач Евгений Комаровский на собственном канале в YouTube.

Прежде всего, указывает доктор, следует запомнить цифру "-18", ведь именно при таких градусах должны храниться продукты.

А вот что касается самих продуктов:

  • замораживать их следует максимально свежими;
  • важное правило – замораживайте всегда охлажденное;
  • морозьте малыми порциями – это удобно и для дальнейшего приготовления, чтобы не резать куски или не размораживать лишнее;
  • используйте для заморозки специальные пакеты и контейнеры и не забывайте писать на них дату;
  • складывать в морозильной камере продукты нужно так, чтобы между ними не было циркуляции воздуха. Более простыми словами — максимально плотно друг к другу;
  • обращайте внимание на инструкцию к морозильной камере – у некоторых есть отдельные отсеки "для хранения" и "для заморозки". Учитывайте это и не кладите незамороженные продукты в отсек для хранения.

Важно! Запрещается замораживать испорченные продукты. Существует мнение, что при заморозке погибнут все микробы, но это лишь миф, поэтому длительное время можно хранить только свежее и качественное.

Ранее "Телеграф" сообщал, что важно учитывать при выборе продуктов питания. Также мы писали, почему переход на правильное питание лучше диеты.

Теги:
#Правила #Продукты #Евгений Комаровский #Заморозка
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