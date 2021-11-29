Что нужно знать о замораживании продуктов? Ответ доктора Комаровского
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Известный врач рассказал, как максимально сохранить пользу продуктов при замораживании
Замораживание продуктов — лучший способ хранить их длительное время максимально полезными и вкусными. Однако есть несколько важных нюансов, о которых некоторые хозяйки могли и не слышать.
О правилах заморозки продуктов рассказал известный врач Евгений Комаровский на собственном канале в YouTube.
Прежде всего, указывает доктор, следует запомнить цифру "-18", ведь именно при таких градусах должны храниться продукты.
А вот что касается самих продуктов:
- замораживать их следует максимально свежими;
- важное правило – замораживайте всегда охлажденное;
- морозьте малыми порциями – это удобно и для дальнейшего приготовления, чтобы не резать куски или не размораживать лишнее;
- используйте для заморозки специальные пакеты и контейнеры и не забывайте писать на них дату;
- складывать в морозильной камере продукты нужно так, чтобы между ними не было циркуляции воздуха. Более простыми словами — максимально плотно друг к другу;
- обращайте внимание на инструкцию к морозильной камере – у некоторых есть отдельные отсеки "для хранения" и "для заморозки". Учитывайте это и не кладите незамороженные продукты в отсек для хранения.
Важно! Запрещается замораживать испорченные продукты. Существует мнение, что при заморозке погибнут все микробы, но это лишь миф, поэтому длительное время можно хранить только свежее и качественное.
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