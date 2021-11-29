Что нужно знать о замораживании продуктов? Ответ доктора Комаровского

Известный врач рассказал, как максимально сохранить пользу продуктов при замораживании

Замораживание продуктов — лучший способ хранить их длительное время максимально полезными и вкусными. Однако есть несколько важных нюансов, о которых некоторые хозяйки могли и не слышать.

О правилах заморозки продуктов рассказал известный врач Евгений Комаровский на собственном канале в YouTube.

Прежде всего, указывает доктор, следует запомнить цифру "-18", ведь именно при таких градусах должны храниться продукты.

А вот что касается самих продуктов:

замораживать их следует максимально свежими;

важное правило – замораживайте всегда охлажденное;

морозьте малыми порциями – это удобно и для дальнейшего приготовления, чтобы не резать куски или не размораживать лишнее;

используйте для заморозки специальные пакеты и контейнеры и не забывайте писать на них дату;

складывать в морозильной камере продукты нужно так, чтобы между ними не было циркуляции воздуха. Более простыми словами — максимально плотно друг к другу;

обращайте внимание на инструкцию к морозильной камере – у некоторых есть отдельные отсеки "для хранения" и "для заморозки". Учитывайте это и не кладите незамороженные продукты в отсек для хранения.

Важно! Запрещается замораживать испорченные продукты. Существует мнение, что при заморозке погибнут все микробы, но это лишь миф, поэтому длительное время можно хранить только свежее и качественное.

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