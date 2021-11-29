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Що треба знати про заморожування продуктів? Відповідь доктора Комаровського

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Заморожені продукти
Заморожені продукти

Відомий лікар розповів, як максимально зберегти користь продуктів при заморожуванні

Заморожування продуктів — найкращий спосіб, щоб зберігати їх тривалий час максимально корисними та смачними. Однак, є декілька важливих нюансів, про які деякі господині могли і не чути.

Про правила заморозки продуктів розповів відомий лікар Євген Комаровський на власному YouTube-каналі.

Перш за все, вказує доктор, слід запам’ятати цифру "-18", адже саме при таких градусах повинні зберігатися продукти.

А ось що стосується самих продуктів:

  • заморожувати їх слід максимально свіжими;
  • важливе правило — заморожуйте завжди охолоджене;
  • морозьте малими порціями — це зручно і для подальшого приготування, щоб не різати шматки, або не розморожувати зайве;
  • використовуйте для заморозки спеціальні пакети та контейнери й не забувайте писати на них дату;
  • складати у морозильній камері продукти треба так, щоб між ними не було циркуляції повітря. Простішими словами — максимально щільно один до одного;
  • звертайте увагу на інструкцію до морозильної камери — у деяких є окремі відсіки "для зберігання" і "для заморозки". Зважайте на це і не кладіть незаморожені продукти у відсік для "зберігання".

Важливо! Заборонено заморожувати зіпсовані продукти. Існує думка, що при заморозці загинуть всі мікроби, але це лише міф, тому тривалий час можна зберігати лише свіже та якісне.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що важливо враховувати при виборі продуктів харчування. Також ми писали, чому перехід на правильне харчування краще за дієту.

Теги:
#Правила #Продукти #Євген Комаровський #Замороження
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