Заборонених продуктів немає: дієтолог розповів, чому перехід на правильне харчування краще за дієту

Дієтолог шоу "Зважені та щасливі" зазначає, що дієта — ця короткочасна зміна раціону.

У гонитві за красивою фігурою багато дівчат та хлопців "звертаються" за допомогою до різних дієт. Однак, чи правильне це рішення?

Відома українська дієтолог Світлана Фус вважає, що ні, тому для схуднення вона дієти не рекомендує. Вона також зазначила, що дієта це лише "тимчасове явище", яке не дає довгострокової гарантії. А ось перехід на правильне харчування – це на все життя.

Про це дієтолог розповіла на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Я вважаю, що харчування має приносити здоров’я, комфорт і бути усвідомленим", — додала Світлана Фус, зазначивши, що будь-яка дієта далека від принципів правильного харчування, які передбачають зміну раціону назавжди.

При правильному харчуванні створюється такий раціон, у якому організм забезпечується усіма необхідними елементами у потрібній кількості. Щобільше, у такому варіанті немає жодних заборонених продуктів.

Також дієтолог назвала приклади марних дієт:

Низькокалорійні дієти: дієта кефірно-яблучна, "капустяний суп для схуднення", грейпфрутова дієта. Низьковуглеводні дієти: кремлівська дієта, дієта Аткінса. Діти, що очищають: лимонадна дієта, дієта на виноградному оцті.

"Їжте справжню їжу, грамотно збалансовану і при цьому худніть і почувайтеся добре" — радить Світлана Фус.

Раніше, "Телеграф" писав, що Світлана Фус розповіла, чому іноді буває так, що при здоровому способі життя та правильному харчуванні зайва вага не йде, а іноді навіть додається.