Настя Ивлеева и Элджей после развода снова сошлись - СМИ

Пара подогрела слухи о своем воссоединении.

В августе 2021 года, спустя 2 года брака, о своем разводе сообщили известная российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева и популярный рэпер Элджей (Алексей Узенюк). Тогда ведущая отметила, что продолжает любить своего экс-супруга, но эта любовь больше похожа на братскую.

Однако спустя пару месяцев пара начала подогревать слухи о воссоединении. Телеграм-канал "Курятник" опубликовал сообщение, что Настя и Алексей снова вместе, подтвердив новость совместным снимком экс-супругов на отдыхе на Кипре, куда они отправились вдвоем.

Также, в сети появилось и видео, на котором видно как пара проводит романтический вечер в одном из ресторанов Кипра.

После сливов, и Настя и Элджей подтвердили, что они действительно оба отдыхают на Кипре, но Ивлеева преподнесла это в своем посте в Инстаграм, как случайную встречу.

"Кого только не встретишь не в России" — написала под постом телеведущая, добавив несколько совместных фото с репером.

Такое же фото, но без подписи опубликовал и сам Элджей у себя на странице в соцсети.

Ранее, "Телеграф" писал, что Настя Ивлеева впервые заговорила о разводе со своим супругом репером Элджеем, во время интервью Ксении Собчак. Блогер наконец раскрыла причину их расставания.