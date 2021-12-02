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Настя Івлєєва та Елджей після розлучення знову зійшлися — ЗМІ

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Настя Івлєєва та Елджей Новина оновлена 02 грудня 2021, 17:56
Настя Івлєєва та Елджей

Пара підігріла чутки про своє возз’єднання.

У серпні 2021 року, через 2 роки шлюбу, про своє розлучення повідомили відома російська телеведуча та блогер Настя Івлєєва та популярний репер Елджей (Олексій Узенюк). Тоді ведуча відзначила, що продовжує любити свого ексдружина, але це кохання більше схоже на братське.

Однак через пару місяців пара почала підігрівати чутки про возз’єднання. Телеграм-канал "Курятник" опублікував повідомлення, що Настя та Олексій знову разом, підтвердивши новину спільним знімком експодружжя на відпочинку на Кіпрі, куди вони вирушили вдвох.

Також у мережі з’явилося і відео, на якому видно як пара проводить романтичний вечір в одному з ресторанів Кіпру.

Після зливів, і Настя та Елджей підтвердили, що вони справді обоє відпочивають на Кіпрі, але Івлєєва піднесла це у своєму посту в Інстаграм, як випадкову зустріч.

"Кого тільки не зустрінеш не в Росії" — написала під постом телеведуча, додавши кілька спільних фото з репером.

Таке саме фото, але без підпису опублікував і сам Елджей у себе на сторінці в соцмережі.

Раніше "Телеграф" писав, що Настя Івлєєва вперше заговорила про розлучення зі своїм чоловіком репером Елджеєм, під час інтерв’ю Ксенії Собчак. Блогер нарешті розкрила причину їхнього розлучення.

Теги:
#Відносини #Розставання #Настя Івлеева #Елджі
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