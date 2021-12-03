Как привлечь деньги в новолуние 4 декабря: ритуалы

Простые манипуляции смогут привлечь в вашу жизнь финансовую удачу.

Уже завтра, 4 декабря, в день завершения коридора затмений наступит очередное Новолуние. Поскольку этот день совпадает с солнечным затмением, он является невероятно сильным энергетически. Именно поэтому астрологи советуют провести в этот день ритуалы на привлечение денег, так как велика вероятность того, что они принесут успешный результат.

Об этом пишет "Клубер".

Ритуалы на привлечение денег в Новолуние

Итак, чтобы привлечь деньги в новолуние 4 декабря, поставьте накануне на подоконник прозрачный стакан с водой, а утром выпейте лунную воду, которая поможет вам зарядиться положительный энергией на весь дальнейший лунный цикл.

Положите открытый кошелёк, наполненный деньгами, в ночь на 4 декабря на подоконник, и оставьте его лежать там на сутки. Дайте ему зарядиться денежной энергией. Класть в кошелек можно все, что угодно: купюры, монеты, банковские карты.

Первый раз, когда вы увидите молодой месяц, возьмите из заряженного лунной энергией кошелька деньги и потратьте их на то, что вам давно хотелось купить. В момент покупки думайте о том, что с легкостью отдавая деньги и заставляете их вернуться приумноженными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что строго нельзя делать в новолуние 4 декабря.