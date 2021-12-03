Як залучити гроші на молодика 4 грудня: ритуали

Прості маніпуляції зможуть залучити у ваше життя фінансовий успіх.

Вже завтра, 4 грудня, в день завершення коридору затемнень настане черговий Молодий місяць. Оскільки цей день збігається із сонячним затемненням, він є неймовірно сильним енергетично. Саме тому астрологи радять провести цього дня ритуали на залучення грошей, оскільки велика ймовірність того, що вони принесуть успішний результат.

Про це пише "Клубер".

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Ритуали на залучення грошей на молодика

Отже, щоб залучити гроші в молодик 4 грудня, поставте напередодні на підвіконня прозору склянку з водою, а вранці випийте місячну воду, яка допоможе вам зарядитися позитивною енергією на весь подальший місячний цикл.

Покладіть відкритий гаманець, наповнений грошима, в ніч проти 4 грудня на підвіконня, і залиште його лежати там на добу. Дайте йому зарядитись грошовою енергією. Класти в гаманець можна все, що завгодно: купюри, монети, банківські картки.

Перший раз, коли ви побачите молодий місяць, візьміть із зарядженого місячною енергією гаманця гроші та витратите їх на те, що вам давно хотілося купити. У момент покупки думайте про те, що легко віддаючи гроші і змушуєте їх повернутися примноженими.

Раніше "Телеграф" розповідав, що суворо не можна робити в молодик 4 грудня.