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Як залучити гроші на молодика 4 грудня: ритуали

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Молодик настане 4 грудня Новина оновлена 03 грудня 2021, 16:34
Молодик настане 4 грудня

Прості маніпуляції зможуть залучити у ваше життя фінансовий успіх.

Вже завтра, 4 грудня, в день завершення коридору затемнень настане черговий Молодий місяць. Оскільки цей день збігається із сонячним затемненням, він є неймовірно сильним енергетично. Саме тому астрологи радять провести цього дня ритуали на залучення грошей, оскільки велика ймовірність того, що вони принесуть успішний результат.

Про це пише "Клубер".

Ритуали на залучення грошей на молодика

  • Отже, щоб залучити гроші в молодик 4 грудня, поставте напередодні на підвіконня прозору склянку з водою, а вранці випийте місячну воду, яка допоможе вам зарядитися позитивною енергією на весь подальший місячний цикл.
  • Покладіть відкритий гаманець, наповнений грошима, в ніч проти 4 грудня на підвіконня, і залиште його лежати там на добу. Дайте йому зарядитись грошовою енергією. Класти в гаманець можна все, що завгодно: купюри, монети, банківські картки.
  • Перший раз, коли ви побачите молодий місяць, візьміть із зарядженого місячною енергією гаманця гроші та витратите їх на те, що вам давно хотілося купити. У момент покупки думайте про те, що легко віддаючи гроші і змушуєте їх повернутися примноженими.

Раніше "Телеграф" розповідав, що суворо не можна робити в молодик 4 грудня.

Теги:
#Гроші #Молодик #Ритуали
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