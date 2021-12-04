Ну когда уже? Подборка веселых котиков недели, которые никак не могут дождаться Нового Года

Коты живут в ожидании рождественских праздников так же, как и люди

Меньше месяца осталось до наступления 2022 года, а это значит, что многих начали поджимать сроки по выполнению различных проектов. Это касается и учебы, и работы, и даже занятий по дому.

Чтобы вы совсем не потеряли праздничное настроение в этой безумной дедлайной гонке, "Телеграф" сделал подборку курьезов с котами в главной роли. Надеемся, что эти прикольные зверушки помогут вам улыбнуться.

Однако начнем мы не с праздничных, а с весьма обыденных дел. Некоторые пушистики совершенно точно знают, как большинство людей проводит свою обычную рабочую неделю. Но если задуматься, то… Кто кому подражает?

Впрочем, когда времени до конца года становится все меньше, то пропорционально меняется и желание что-либо делать с накопившимися делами. В результате иногда мы создаем себе проблемы на ровном месте…

Так же и до нервного срыва совсем недалеко!

А все потому, что мы постоянно куда-то спешим и даже не обращаем внимания на то, что происходит вокруг. Иногда даже по нашей вине.

Главное, во всей этой суматохе не забыть позаботиться о себе. Перед новогодними праздниками, говорят, заведено худеть. Нам кажется, что подобный вид спорта — просто лучший для не слишком активных людей. Главное, чтобы "снаряд" одобрял такое поведение…

Если уж совсем становится невмоготу, то всегда можно остановиться на пару часов и расслабить мозги чем-то совершенно бессмысленным. Эй, а вы видели, как танцует кукурузка?

Похоже, что коты-детективы взялись за поиск чего-то… Ах да, точно! Они ищут новогоднее настроение! (А вы знали, что такой тип фотографий имеет специальное название в перечислении мемов? Да, они называются "кисулькин/кесулькин"). Удивительное рядом!)

Такие сыщики найдут что угодно!

Ну что, все еще не настроились на нужный лад перед праздниками? Тогда стоит послушать лучших кот-эстрадных исполнителей!

И, вероятно, пора установить елку! Главное, прислушайтесь к пожеланиям всех домашних. (Это значит — в первую очередь кота).

Ну а если даже нарядное деревце не помогает окончательно расслабиться, прежде чем совершить финальный рывок, то всегда можно провести репетицию празднованию. Вечеринка никогда не бывает плохой идеей — тем более такая.

Если вам понравились наши котики, то предлагаем еще одну "пушистую" подборку от "Телеграфа". В предыдущем материале мы рассказывали, что коты тоже могут быть супергероями наших дней.