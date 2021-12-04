Ну коли вже? Добірка веселих котиків тижня, які не можуть дочекатися Нового Року

Коти живуть в очікуванні різдвяних свят так само, як і люди

Менше місяця залишилося до настання Нового 2022 року, а це означає, що багатьох почали підтискати терміни виконання різних проектів. Це стосується і навчання, і роботи, і навіть занять по дому.

Щоб ви зовсім не втратили святковий настрій у цих божевільних дедлайнових перегонах, "Телеграф" зробив добірку курйозів із котами в головній ролі. Сподіваємося, що ці прикольні звірятка допоможуть вам усміхнутися.

Проте почнемо ми не зі святкових, а із буденних справ. Деякі пухнастики точно знають, як більшість людей проводить свій звичайний робочий тиждень. Але якщо замислитися, то... Хто кого наслідує?

Втім, коли часу до кінця року стає все менше, то пропорційно змінюється і бажання щось робити із справами, які накопичилися. В результаті іноді ми створюємо собі проблеми на рівному місці.

Так і до нервового зриву зовсім недалеко!

А все тому, що ми постійно кудись поспішаємо і навіть не звертаємо уваги на те, що відбувається довкола. Іноді навіть з нашої вини.

Головне, у всій цій метушні не забути подбати про себе. Перед новорічними святами, кажуть, заведено худнути. Нам здається, що подібний вид спорту просто кращий для не надто активних людей. Головне, щоб "снаряд" схвалював таку поведінку.

Якщо вже зовсім стає несила, то завжди можна зупинитися на кілька годин і розслабити мізки чимось абсолютно безглуздим. Гей, а ви бачили, як танцює кукурудза?

Схоже, що коти-детективи взялися за пошуки чогось… А, точно! Вони шукають новорічний настрій! (А ви знали, що такий тип фотографій має спеціальну назву серед мемів? Так, вони називаються "кісулькін/кесулькен"). Дивовижне поряд!)

Такі детективи знайдуть що завгодно!

Ну, що, все ще не налаштувалися на потрібний лад перед святами? Тоді варто послухати найкращих кіт-естрадних виконавців!

І, мабуть, настав час уже встановити ялинку! Головне, прислухайтеся до побажань домашніх. (Це означає – насамперед кота).

Ну а якщо навіть ошатне деревце не допомагає остаточно розслабитися, то, перш ніж зробити фінальний ривок, завжди можна провести репетицію святкування. Вечірка ніколи не буває поганою ідеєю – тим більше така.

Якщо вам сподобалися наші котики, то пропонуємо ще одну "пухнасту" добірку від "Телеграфа". У попередньому матеріалі ми розповідали, що коти також можуть бути супергероями наших днів.