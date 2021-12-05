Каждое утро массовая ссора: принц Уильям рассказал, из-за чего чаще всего ссорятся его дети

Герцог Кембриджский признался, что любовь к музыке привила ему его мама — принцесса Диана.

Будущий наследник английского королевского престола, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон воспитывают троих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. В сети не раз ходили слухи, что герцогиня Кембриджская беременна, но как ранее сообщал королевский эксперт, пара не планирует четвертого ребенка.

На днях принц Уильям стал гостем праздничного выпуска аудиосериала Appleʼs Time to Walk, в котором рассказал о музыкальных предпочтениях своих детей, их ссорах, а также о том, какую музыку он слушал вместе с мамой, принцессой Дианой, в детстве.

Оказывается, любимой исполнительницей Джорджа и Шарлотты является Шакира, а именно ее песня "Waka Waka". Когда играет эта композиция, Шарлотта много танцует, двигает бедрами, а также переодевается во все свои наряды, что хочет повторить за ней самый младший — Луи.

Принц Уильям признается, что ему часто приходится принимать сложные решения во время ссор его детей, которые чаще всего происходят из-за того, что они не могут выбрать песню, играющую с утра.

"Если сегодня, к примеру, побеждает Джордж, то завтра обязательно должна победить Шарлотта. Хорошо, что пока Луи сохраняет нейтралитет" — шутит герцог.

Сам он в детстве часто слушал песню Тины Тернер "Simply The Best", которую ему с братом, принцем Гарри, включала их мама — принцесса Диана. Он вспоминает, что Диана всегда пела ее во весь голос. Сейчас, по утрам он просыпается под песню AC/DC – "Thunderstruck".

Напомним, что на премьере 25-го фильма об агенте Джеймсе Бонде Кейт Миддлтон поразила публику золотистым обтягивающим платьем Jenny Packham, которое было украшено пайетками и разноцветными камнями.