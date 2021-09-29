Кейт Миддлтон затмила всех на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде в Лондоне (фото, видео)

Супруга принца Уильяма поразила золотым нарядом на премьере 25-й части "бондианы".

Во вторник, 28 сентября, в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, после нескольких переносов, вызванных пандемией, состоялась долгожданная премьера 25-го фильма об агенте МИ-6 Джеймсе Бонде — "Не время умирать"

Мировую премьеру посетили и представители британской королевской семьи — принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон и принц Чарльз с герцогиней Корнуолльской Камиллой.

Отметим, что герцогиня Кембриджская стала сенсацией вечера, появившись на публике в роскошном наряде, которое притягивало взгляды каждого присутствующего. Супруга принца Уильяма для выхода в свет ярко золотое обтягивающее платье от бренда Jenny Packham, украшенное пайетками и разноцветными камнями.

Принц Уильям появился на красной дорожке в классическом черном смокинге, на фоне которого Кейт Миддлтон выглядела еще ярче.

Перед премьерой картины члены королевской семьи пообщались с продюсерами и актерами, сыгравшими в фильме: Дэниелом Крейгом, Рами Малеком и Леей Сейду. Также они познакомились со сценаристами и певицей Билли Айлиш и ее братом Финнеасом ОʼКоннеллом, которые написали саундтрек к картине.

Ранее, "Телеграф" писал, что королевский эксперт Ник Буллен предположил, что герцоги Кембриджские больше не будут заводить детей, так как в ближайшее время пара будет сосредоточена только на своей работе.