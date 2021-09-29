Кейт Міддлтон затьмарила усіх на прем’єрі нового фільму про Джеймса Бонда в Лондоні (фото, відео)

Дружина принца Вільяма вразила золотим нарядом на прем’єрі 25-ї частини "бондіани".

У вівторок, 28 вересня, в Королівському Альберт-Холі в Лондоні, після декількох перенесень, викликаних пандемією, відбулася довгоочікувана прем’єра 25-го фільму про агента МІ-6 Джеймса Бонда — "Не час помирати"

Світову прем’єру відвідали і представники британської королівської сім’ї — принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон і принц Чарльз із герцогинею Корнуольською Каміллою.

Відзначимо, що герцогиня Кембриджська стала сенсацією вечора, з’явившись на публіці в розкішному вбранні, яке притягувало погляди кожного присутнього. Дружина принца Вільяма для виходу в світ яскраво-золоту обтягуючу сукню від бренду Jenny Packham, прикрашене паєтками і різнокольоровими каменями.

Принц Вільям з’явився на червоній доріжці в класичному чорному смокінгу, на тлі якого Кейт Міддлтон виглядала ще яскравіше.

Перед прем’єрою картини члени королівської сім’ї поспілкувалися з продюсерами і акторами, які зіграли у фільмі: Деніелом Крейгом, Рамі Малеком і Лєєй Сейду. Також вони познайомилися зі сценаристами і співачкою Біллі Айліш і її братом Фіннеасом О’Коннеллом, які написали саундтрек до картини.

Раніше, "Телеграф" писав, що королівський експерт Нік Буллен припустив, що герцоги Кембриджські більше не будуть заводити дітей, оскільки найближчим часом пара буде зосереджена тільки на своїй роботі.