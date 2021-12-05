Щоранку масова сварка: принц Вільям розповів, через що найчастіше сваряться його діти

Герцог Кембриджський зізнався, що любов до музики прищепила його мама — принцеса Діана.

Майбутній спадкоємець англійського королівського престолу, принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон виховують трьох дітей – принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. У мережі не раз ходили чутки, що герцогиня Кембридзька вагітна, але, як раніше повідомляв королівський експерт, пара не планує четверту дитину.

Днями принц Вільям став гостем святкового випуску аудіосеріалу Apple’s Time to Walk, в якому розповів про музичні уподобання своїх дітей, їх сварки, а також про те, яку музику він слухав разом з мамою, принцесою Діаною, у дитинстві.

Виявляється, улюбленою виконавицею Джорджа та Шарлотти є Шакіра, а саме її пісня "Waka Waka". Коли грає ця композиція, Шарлотта багато танцює, рухає стегнами, а також перевдягається у всі свої вбрання, що хоче повторити за нею наймолодший Луї.

Принц Вільям зізнається, що часто доводиться приймати складні рішення під час сварок його дітей, які найчастіше відбуваються через те, що вони не можуть вибрати пісню, що грає зранку.

"Якщо сьогодні, наприклад, перемагає Джордж, то завтра обов’язково має перемогти Шарлотта. Добре, що поки що Луї зберігає нейтралітет" — жартує герцог.

Сам він у дитинстві часто слухав пісню Тіни Тернер "Simply The Best", яку йому з братом, принцом Гаррі, включала їхня мама — принцеса Діана. Він згадує, що Діана завжди співала її на весь голос. Зараз, вранці він прокидається під пісню AC/DC – Thunderstruck.

Нагадаємо, що на прем’єрі 25-го фільму про агента Джеймса Бонда Кейт Міддлтон вразила публіку золотистою обтягувальною сукнею Jenny Packham, яка була прикрашена паєтками та різноколірними каменями.