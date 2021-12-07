Бабушки-надзиратели и туалет только в люксе: 10 "ужасов" советских гостиниц

Прав никаких, только обязанности — коротко об отеле в Советском Союзе.

Тема Советского Союза, его правил и образа жизни достаточно интересна, особенно тем, кто не застал этот период. А от бабушек же только и слышно, как раньше было хорошо, хотя и многих вещей, включая продуктов, доступных сейчас, в СССР не было.

Белорусский блогер Максим Мирович в своем блоге на LiveJournal периодически делится различными подробностями быта в СССР, рассказывая все его страшные секреты. И одна из его статей посвящена гостиницам советских времен.

Нередко гостей подселяли к "соседям" — тараканам и даже клопам.

Условия жизни в гостинице СССР

Во-первых, так как в Союзе работала плановая экономика и не существовало конкуренции, государственные предприятия (куда входили и гостиницы) могли "делать, что хотели". Они диктовали свои условия и относились к качеству сервиса наплевательски.

Более того, попасть в гостиницу без "подгона" для администратора было практически невозможно. Без "дополнительной" платы заселялись только те, у кого была бронь — командировочные, спортсмены, артисты или иностранцы.

В любой гостинице у стойки администратора стояла табличка "мест нет".

Но на этом ужасы не заканчивались. То что в гостиницу сложно попасть совсем не означало шикарные условия номеров. И мебель, и кухня, и любые другие удобства — были очень низкого качества.

Поломанные кресла и тумбочки, скрипучие кровати и диваны, кривоногие столики, неработающий слив в туалете или смеситель в умывальнике, ну и, конечно же, отсутствие горячей воды - коротко о номере в советской гостиницы. И не стоит забывать, что туалет и ванная в номере — это привилегия люксов. Говорить о средствах гигиены (мыло, зубная паста, шампунь) и вовсе нет смысла.

Вам повезло если бы в номере было хотя бы одно полотенце.

Чем кормили в советских гостиницах?

Меню гостиниц ничем не отличалось от дешевых советских столовок: сосиски, котлеты с гречкой, непонятные супы, сметана в стаканах, компот из сухофуктов и цикорий, который маскировали под "кофе". Отметим, что помимо того, что за обеды, завтраки и ужины платили отдельно, после еды нужно было убрать за собой.

Правила советского гостиничного быта

В отелях СССР постояльцу нужно было быть готовим к тому, что его ожидает свод правил:

в полулюкс с двумя комнатами, в котором жил один постоялец, могли подселить еще одного.

запрещалось шуметь и даже громко разговаривать в номере.

а разнополая пара могла заселиться в номер только в том случае, если они были женаты.

после 11 часов вечера "надзиратели" проверяли, не остался ли никто из гостей (особенно девушек) в чужом номере.

и "бонус" - высокомерное и хамское отношение от работников гостиницы.

Практически всегда в номере что-нибудь не работало

Гостиницы для избранных

В СССР таки были и красивые и хорошие гостиницы, но они были доступны только "избранным": советским чиновникам, работникам ЦК и руководителям всех рангов. От того и отношение персонала там было совсем другим: никакого хамства, вкусная еда, никаких запретов после 11, и более того, через администрацию можно было вызвать девушку "модель".

Помимо этого, в таких гостиницах были закрытые спецмагазины со всяким дефицитом.

Также "элитными" гостиницами считалась сеть гостиниц "Интурист", в которых обслуживались в основном иностранцы. Часто через такие отели следили за иностранными туристами. Также в таких гостиницах работали фарцовщики и сеть валютных проституток.

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