Укр

КМС по карате, пауэрлифтер и тренер копов: чем известна красотка-бодибилдер Наталья Полосенко (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Наталья Полосенко
Наталья Полосенко

Девушка не только защищает покой законопослушных граждан, но и занимается подготовкой других правоохранителей.

В сети не перестают восхищаться украинской девушкой Наталей Полосенко, которая привлекла к себе внимание своим казалось бы не женским занятием. Дело в том, что она служит в спецназе национальной полиции Украины.

После внезапной популярности, которую ей принес пост в твиттере "Двач", в сети появилось видео, на котором показали ее тренировки.

Девушка с детства занимается карате и даже имеет звание КМС, но также она выходила на боксерский ринг. В полиции же служит с 2020 года.

Помимо основных обязанностей, Полосенко также занимается подготовкой своих коллег.

"Служба в полиции нелегкая и часто рисковая, и, прежде всего, моя задача – предотвратить, помочь и, в случае нарушения, задержать преступника", — рассказала Полосенко, добавив, что гордится тем, что является частью большой команды.

В настоящее время она также занимается пауэрлифтингом и тяжелой атлетикой и мечтает одержать новые победы и достижения.

К слову, у нее также есть профиль в Instagram, а фанаты уже создали ей страницу в Тик-Ток.

Как сообщалось ранее, ученые провели масштабное исследование, чтобы узнать, как мотивировать людей чаще посещать спортзал. Как оказалось наиболее эффективными в этом плане зарекомендовали себя регулярные денежные вознаграждения.

Теги:
#Спорт #Полиция
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