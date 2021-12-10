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КМС з карате, пауерліфтер та тренер копів: чим відома красуня-бодібілдер Наталія Полосенко (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Наталія Полосенко
Наталія Полосенко

Дівчина не лише захищає спокій законослухняних громадян, а й готує інших правоохоронців.

У мережі не перестають захоплюватися українською дівчиною Наталею Полосенко, яка привернула до себе увагу своїм начебто не жіночим заняттям. Річ у тому, що вона слугує у спецпідрозділі національної поліції України.

Після раптової популярності, яку їй приніс пост у твіттері "Двач", у мережі з’явилося відео, на якому показали її тренування.

Дівчина з дитинства займається карате і навіть має звання КМС, але вона виходила й на боксерський ринг. У поліції ж несе службу з 2020 року.

Крім основних обов’язків Полосенко також займається підготовкою своїх колег.

"Служба в поліції нелегка і часто ризикова, і, перш за все, моє завдання – запобігти, допомогти та, у разі порушення, затримати злочинця", — розповіла Полосенко, додавши, що пишається тим, що є частиною великої команди.

В цей час вона також займається паверліфтингом та важкою атлетикою і мріє здобути нові перемоги та досягнення.

До слова, у неї також є профіль в Instagram, а фанати вже створили їй сторінку в Тік-Ток.

Як повідомлялося раніше, вчені провели масштабне дослідження, щоб дізнатися, як мотивувати людей частіше відвідувати спортзал. Як виявилося найефективнішими у плані зарекомендували себе регулярні грошові винагороди.

Теги:
#Спорт #Поліція
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