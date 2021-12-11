Укр

Арестуйте меня немедленно: фото красотки-полицейской в форме привело в восторг украинцев

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Наталья Полосенко публикует свои занятия спортом Новость обновлена 11 декабря 2021, 10:26
Наталья Полосенко публикует свои занятия спортом

Наталья Полосенко на своей странице в Instagram регулярно показывает свои тренировки

Фотографии сотрудницы украинского спецназа Натальи Полосенко заполонили сеть. Подписчики восхищаются красотой девушки и заявляют в комментариях под ее фотографиями, что были бы не против, если бы такая полицейская их задержала.

Такие подписи стали оставлять пользователи под фото полицейской на ее странице в Instagram.

Отметим, сейчас девушка ограничила возможность для комментирования ее снимков, а последние комментарии ее подписчики оставляли еще несколько дней назад.

На своей странице в соцсети девушка делится фотографиями и видео со своих тренировок в спортивном зале. Напомним, она является кандидатом в мастера спорта по карате, занималась боксом и входит в состав Сборной Украины по перетягиванию каната.

Наталья Полосенко служит в полиции с 2020 года
Наталья Полосенко служит в полиции с 2020 года

Судя по сториз девушки, которые она публиковала в соцсети, восхитительную физическую форму ей помогают поддерживать не только регулярные тренировки, но и специализированное питание.

Наталья Полосенко показывает свое питание
Наталья Полосенко показывает свое питание

Согласно сообщению отдела коммуникации полиции Киева, главной своей задачей на службе в правоохранительных органах Наталья Полосенко называет предотвращать правонарушения, помогать людям, которые в этом нуждаются, а в случае необходимости – задержать правонарушителя. Кроме того, девушка акцентирует внимание, что осознанно подходила к выбору профессии.

Напомним, "Телеграф" рассказывал о том, чем занимается в полиции Наталья Полосенко.

Теги:
#Спорт #Полиция #Девушка #Бодибилдер #Украинка
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