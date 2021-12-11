Заарештуйте мене негайно: фото красуні-поліцейської у формі викликало захоплення українців

Наталія Полосенко на своїй сторінці в Instagram регулярно показує свої тренування

Фотографії співробітниці українського спецназу Наталії Полосенко заполонили мережу. Пыдписники захоплюються красою дівчини та заявляють у коментарях під її фотографіями, що були б не проти, якби така поліцейська їх затримала.

Такі підписи залишали користувачі під фото поліцейської на її сторінці в Instagram.

Користувачі засипали коментарями фотографії Наталії Полосенко

Зазначимо, зараз дівчина обмежила можливість коментувати її знімки, а останні коментарі її передплатники залишали ще кілька днів тому.

На своїй сторінці у соцмережі дівчина ділиться фотографіями та відео зі своїх тренувань у спортивному залі. Нагадаємо, вона є кандидатом у майстри спорту з карате, займалася боксом і входить до складу Збірної України з перетягування канату.

Судячи зі сториз дівчини, які вона публікувала в соцмережі, чудову фізичну форму їй допомагають підтримувати не лише регулярні тренування, а й спеціалізоване харчування.

Наталія Полосенко викладає у сторіз своє харчування

Згідно з повідомленням відділу комунікації поліції Києва, головним своїм завданням на службі у правоохоронних органах Наталія Полосенко називає запобігати правопорушенням, допомагати людям, які цього потребують, а у разі потреби – затримати правопорушника. Крім того, дівчина наголошує, що усвідомлено підходила до вибору професії.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав про те, чим займається у поліції Наталія Полосенко.