"Лучше б мозги показала": девушка Тимати опубликовала фото в шпагате

Саша Дони все чаще постит в Instagram фото, на которых демонстрирует растяжку

Украинская модель Саша Дони (настоящее имя Александра Донец) опубликовала фото, на котором в очередной раз демонстрирует растяжку.

Соответствующее фото появилось на странице девушки в Instagram.

Подписчики засыпали фото комментариями, при этом некоторые предложили девушке показать мозги вместо шпагата, а другие предположили, что вероятный парень Саши Дони – Тимати – не уделяет ей достаточно внимание, поэтому она постоянно выкладывает фото шпагатов.

Подписчики советуют Саше Дони показать мозги

Отметим, что девушка постоянно публикует на своей странице в Instagram откровенные фото. Она не стесняется демонстрировать свои формы. Кроме того, девушка публикует только те фотографии, на которых она одна.

Большинство подписчиков засыпают ее фотографии лестными комментариями.

Ранее Телеграф рассказывал, что Саша Дони не упускает возможности похвастаться своим гимнастическим прошлым и выкладывает фото в шпагате.

Предположения о том, что Саша Дони стала новой девушкой Тимати появились в начале осени, когда пара вместе отдыхала на греческом острове Миконос – они в одно и то же время публиковали фотографии на фоне похожих пейзажей с одинаковой геолокацией.