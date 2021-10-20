“Конкурентка Волочковой подрастает”: новая девушка Тимати Саша Дони удивила шпагатом (фото)

Девушка продемонстрировала прекрасную гибкость и растяжку.

Предполагаемая девушка Тимати из Украины Саша Дони, любит похвастаться своим гимнастическим прошлым. Юная красотка часто постит фотографии, на которых демонстрирует прекрасную растяжку.

Вот и на этот раз украинка запостила фотографию, на которой позирует в шпагате. Снимок размещен на странице Саши Дони в Инстаграм. Саша надела эффектную форму черного цвета, подчеркивающую ее фигуру и сфотографировала сама себя в зеркале.

Конечно же, в комментарии под такой провокационный снимок сразу набежали как поклонники, так и хейтеры Саши, чтобы высказаться по поводу позы девушки.

"По ходу у Волочковой конкуренция подрастает", "Я теперь вижу почему Тимур тебя путешествовать берет", "Все месяцы была в такой позе, пока с Тимати встречались", "Когда уже не знаешь как привлечь внимание Тимурика", "Да ладно, девчонки, ну крутая же растяжка. Что вы сразу начинаете?", "А много кто может такой шпагат и растяжку? Все пишут: "че кроме этого не умеете ничего?" А вы ребят все умеете?", — написали в комментариях под фото.

Тимати и Саша Дони: что известно

В конце этого лета в сети появилась информация о романе Тимати и украинской модели Саши Дони. Пара вместе отдохнула на острове Миконос в Греции. Саша Дони — модель и блогер из Украины. В своем Инстаграм девушка часто показывает фигуру и публикует откровенные фото.