"Конкурентка Волочкової підростає": нова дівчина Тіматі Саша Доні здивувала шпагатом (фото)

Дівчина продемонструвала прекрасну гнучкість і розтяжку.

Українська дівчина Тіматі з України Саша Доні любить похвалитися своїм гімнастичним минулим. Юна красуня часто постить фотографії, на яких демонструє прекрасну розтяжку.

Ось і на цей раз українка запостив фотографію, на якій позує в шпагаті. Знімок розміщений на сторінці Саші Доні в Інстаграм. Саша одягла ефектну форму чорного кольору, що підкреслює її фігуру і сфотографувала сама себе в дзеркалі.

Звичайно ж, в коментарі під такий провокаційний знімок відразу набігли як шанувальники, так і хейтери Саші, щоб висловитися з приводу пози дівчини.

"По ходу у Волочкової конкуренція підростає", "Я тепер бачу чому Тимур тебе подорожувати бере", "Все місяці була в такій позі, поки з Тіматі зустрічалися", "Коли вже не знаєш як привернути увагу Тимуріка", "А так, дівчата, ну крута ж розтяжка. Що ви відразу починаєте?","А багато хто може такий шпагат і розтяжку? всі пишуть: "че крім цього не вмієте нічого?" А ви хлопців все вмієте?", — написали в коментарях під фото.

Тіматі і Саша Доні: що відомо

В кінці цього літа в мережі з’явилася інформація про роман Тіматі і української моделі Саші Доні. Пара разом відпочила на острові Міконос в Греції. Саша Доні — модель і блогер з України. У своєму Інстаграм дівчина часто показує фігуру і публікує відверті фото.