"Краще б мізки показала": дівчина Тіматі опублікувала фото у шпагаті

Саша Доні все частіше постить у Instagram фото, де демонструє розтяжку

Українська модель Саша Доні (справжнє ім’я Олександра Донець) опублікувала фото, на якому вкотре демонструє розтяжку.

Відповідне фото з’явилося на сторінці дівчини у Instagram.

Підписники засипали фото коментарями, при цьому деякі запропонували дівчині показати мізки замість шпагату, а інші припустили, що ймовірний хлопець Саші Доні – Тіматі – не приділяє їй достатньо уваги, тому вона постійно викладає фото шпагатів.

Передплатники радять Саші Доні показати мізки

Зазначимо, що дівчина постійно публікує на своїй сторінці у Instagram відверті фото. Вона не соромиться демонструвати свої форми. Крім того, дівчина публікує ті фотографії, на яких вона одна.

Більшість підписників засипають її фотографії приємними коментарями.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Саша Доні не втрачає можливості похвалитися своїм гімнастичним минулим та викладає фото у шпагаті.

Припущення про те, що Саша Доні стала новою дівчиною Тіматі з’явилися на початку осені, коли пара разом відпочивала на грецькому острові Міконос – вони одночасно публікували фотографії на тлі схожих пейзажів з однаковою геолокацією.