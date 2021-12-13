Этим двум знакам Зодиака карты Таро рекомендуют прислушаться к советам на этой неделе

Окружающие могут видеть ситуацию под другим углом

Мало кто любит чужие советы, особенно непрошенные, но для представителей парочки знаков Зодиака они могут быть очень полезными на этой неделе.

Как говорит прогноз Таро от "Телеграфа" на неделю с 13 по 19 декабря, такими знаками являются Овен и Близнецы.

Овну выпала карта Рыцарь мечей

Эта карта предупреждает о конфликтах, которые могут возникнуть в ближайшее время буквально на ровном месте. В следующую неделю Вы можете быть очень недальновидны и самонадеянны, что может привести к неприятным последствиям, потому сейчас самое время тренировать хладнокровие и спокойствие.

Вам может казаться, что люди говорят Вам глупости или поучают Вас, но лучше не игнорируйте их советы в ближайшие дни, — они могут оказаться неожиданно справедливыми.

Близнецам выпал перевернутый Отшельник

На этой неделе Вы можете себя чувствовать так, будто бы Вы не находитесь на своем месте, Вас может накрыть волна самонедовольства, подозрительности, эгоистичного упрямства.

Не дайте этому повлиять на Вашу работу и отношения (особенно может пострадать Ваша вторая половинка), и прислушивайтесь к мнению окружающих, поскольку сами Вы можете не видеть полной картины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какому одному знаку Зодиака карты Таро обещают триумф уже до конца года.