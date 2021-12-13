Цим двом знакам Зодіаку карти Таро рекомендують прислухатися до порад цього тижня

Навколишні можуть бачити ситуацію під іншим кутом

Мало хто любить чужі поради, особливо непрохані, але для представників парочки знаків Зодіаку вони можуть бути дуже корисними цього тижня.

Як говорить прогноз Таро від "Телеграфу" на тиждень з 13 по 19 грудня, такими знаками є Овен та Близнюки.

Овну випала карта Лицар мечів

Ця картка попереджає про конфлікти, які можуть виникнути найближчим часом на рівному місці. Наступного тижня Ви можете бути дуже недалекоглядними і самовпевненими, що може призвести до неприємних наслідків, тому зараз саме час тренувати холоднокровність і спокій.

Вам може здаватися, що люди кажуть Вам дурниці або повчають Вас, але краще не ігноруйте їхні поради найближчими днями, вони можуть виявитися несподівано справедливими.

Близнюкам випав перевернутий Самітник

На цьому тижні Ви можете почуватися так, ніби Ви не знаходитесь на своєму місці, Вас може накрити хвиля самоневдоволення, підозрілості, егоїстичної впертості.

Не дайте цьому вплинути на Вашу роботу та стосунки (особливо може постраждати Ваша друга половинка), та прислухайтеся до думки оточуючих, оскільки самі Ви можете не бачити повну картину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якому одному знаку Зодіаку карти Таро обіцяють тріумф уже до кінця року.