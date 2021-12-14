Топ-10 главных символов новогоднего стола в СССР

Десять главных блюд на новогоднем столе времен СССР.

Далеко не все люди, выросшие во времена СССР смогут вспомнить, что они в те времена ели каждый день, но вот рассказать из чего состоял праздничный стол точно не составит труда. Наверное секрет тому кроется в "стабильности" праздничных блюд

Об этом ресторатор Иван Шишкин напомнил изданию "Meduza".

"Тотальный дефицит продуктов привел к тому, что гречку запасали впрок, сырокопченую колбасу доставали либо по знакомству, либо по распределению, а банальная жареная курица стала королевой застолья", — говорит он.

Он отмечает, что из-за всеобщей бедности люди старались с максимальным размахом отметить праздники, а затем еще неделю доедать то, что осталось.

Оливье

Оливье

Конечно с оригинальным рецептом от французского шеф-повара этот салат общего ничего не имеет. Так изысканный соус заменили майонезом, раковые шейки морковкой, а рябчик курицей.

Вряд ли где-то удастся найти оригинальный рецепт, но это и не важно, говорит Шишкин. Главное не нарезать мелко.

Мимоза

Мимоза

Мелко нарезанный лук, варенные картофель и морковь, яичный белок и консервированная рыба выложенные слоями, перемазанные майонезом и сверху присыпанные тертым желтком. Этот рецепт не менялся годами и в конечном итоге привел к тому, что блюдо считается безнадежно устаревшим. Впрочем, даже сейчас оно иногда встречается на праздничных столах.

Шпроты

Шпроты

Закопченные до полной замены мяса смолой с высоким содержанием токсичного бензпирена рыбки в масле, которые не представляют никакой пищевой и кулинарной ценности, получили огромную популярность в СССР. Примечательно, что их фанаты встречаются до сих пор.

Колбаса

Колбаса

Больная тема для большинства фанатов СССР. В справочниках указывалось множество различных наименований производимых колбас, однако в магазинах в лучшем случае можно было достать лишь "варенку" из выварки костей, крахмала и пищевой плазмы.

Что касается твердых колбас, то они и вовсе получили сакральное значение.

"Отечественные твердые колбасы ценились не меньше знаменитого финского сервелата — мечты обывателя и символа успеха. Нарезка из сырокопченой колбасы ассоциировалась с красивой жизнью, театральным буфетом и оставляла несмываемый запах на руках и губах едоков. Жидкий дым отечества", — сказал Шишкин.

Холодец

Холодец

Еще одно культовое блюдо изначально создавалось для "утилизации" бросового мяса, обрезков и жилок, но в СССР оно приобрело значительное распространение, став отличной закуской под водку и вообще настоящим мужицким блюдом.

Курица

Курица

Царица всея стола. Зачастую на кухню она попадала целиком и выбрасывалось из нее мало.

Методов ее приготовления счесть невозможно, равно как и способов ее разделки тупым ножом в разгар застолья.

Шуба

Шуба

Это блюдо появилось еще в довоенные времена в еврейской кухне, но перетерпело ряд изменений в рецептуре. А именно: в рецепт добавили майонез, а яблоки заменили тертой картошкой.

Подход к приготовлению тоже изменился, говорит Шишкин, так в советской шубе основой блюда является как раз таки майонез, а все остальное лишь должно подчеркнуть его вкус.

Икра

Икра

Об этом спорном блюде до сих пор ведутся дискуссии. В частности непонятным остается то, сколько же икры было доступно на внутреннем рынке. Находятся люди из 50-60-х, которые вспоминают, что объелись нею в детстве, а потому теперь ее на дух не выносят. Однако точно известно, что к началу 80-х стоимость баночки черной икры достигала 4 рублей, за которые можно было купить к примеру пару килограмм говядины.

Из-за бесконтрольного истребления осетровых, многие представители нынешнего поколения вряд ли вообще когда-либо пробовали черную икру. Впрочем, ее на столе вполне успешно заменит более дешевая красная.

Советское шампанское

Советское шампанское

Газированное вино с привкусом дрожжей употребляли на новогодние праздники за неимением другого.

"Неважный вкус вина вызывал стойкое желание запить шампанское водкой, несмотря на опасность злобного похмелья", — описывает его Шишкин.

Мандарины

Мандарин

Во времена СССР большая часть мандаринов выращивалась на черноморском побережье. Впрочем, попадали в страну и фрукты из Марокко.

Говорить о них много не стоит, поскольку даже сейчас они остаются неотъемлемой частью праздников.

Как сообщалось ранее, дефицит сказывался на жизни большинства людей живших в СССР, при том не хватало даже вполне обыденных вещей, вроде фруктов, одежды, сигарет, алкоголя и других.