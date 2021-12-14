Топ-10 головних символів новорічного столу у СРСР

Десять основних страв на новорічному столі часів СРСР.

Далеко не всі люди, які виросли в часи СРСР зможуть згадати, що вони в ті часи їли щодня, але розповісти з чого складався святковий стіл точно не складе труднощів. Напевно секрет того криється в "стабільності" святкових страв

Про це ресторатор Іван Шишкін нагадав виданню "Meduza".

"Тотальний дефіцит продуктів призвів до того, що гречку запасали про запас, сирокопчену ковбасу діставали або за знайомством, або за розподілом, а банальна смажена курка стала королевою застілля", — говорить він.

Він зазначає, що через загальну бідність люди намагалися з максимальним розмахом відзначити свята, а потім ще тиждень доїдати те, що залишилося.

Олів’є

Звичайно, з оригінальним рецептом від французького шеф-кухаря цей салат загального нічого не має. Так вишуканий соус замінили майонезом, ракові шийки морквою, а рябчик куркою.

Навряд чи десь вдасться знайти оригінальний рецепт, але це й не має значення, каже Шишкін. Головне не нарізати дрібно.

Мімоза

Мімоза

Дрібно нарізана цибуля, варені картопля та морква, яєчний білок і консервована риба викладені шарами, перемащені майонезом і зверху присипані тертим жовтком. Цей рецепт не змінювався роками та зрештою призвів до того, що зараз страва вважається безнадійно застарілою. Втім, навіть зараз воно іноді трапляється на святкових столах.

Шпроти

Шпроти

Закопчені до повної заміни м’яса смолою з високим вмістом токсичного бензпірену рибки в олії, які не становлять жодної харчової та кулінарної цінності, набули величезної популярності в СРСР. Цікаво, що їхні фанати зустрічаються досі.

Ковбаса

Ковбаса

Хвора тема більшості фанатів СРСР. У довідниках вказувалося безліч різних найменувань вироблених ковбас, проте в магазинах у кращому випадку можна було дістати лише "варенку" з виварених кісток, крохмалю та харчової плазми.

Що стосується твердих ковбас, то вони взагалі отримали сакральне значення.

"Вітчизняні тверді ковбаси цінувалися не менше знаменитого фінського сервелата — мрії обивателя і символу успіху. Нарізка з сирокопченої ковбаси асоціювалася з гарним життям, театральним буфетом і залишала незмивний запах на руках і губах їдців. Рідкий дим вітчизни", -.говорить ресторатор.

Холодець

Холодець

Ще одне культове блюдо спочатку створювалося для "утилізації" поганого м’яса, обрізків і жилок, але в СРСР воно набуло значного поширення, ставши відмінною закускою під горілку і взагалі справжньою мужицькою стравою.

Курка

Курка

Цариця всього столу. Найчастіше на кухню вона попадала цілком і викидалося з неї мало.

Методів її приготування порахувати неможливо, так само як і способів її розрізування тупим ножем у розпал застілля.

Шуба

Шуба

Ця страва з’явилася ще в довоєнні часи в єврейській кухні, але зазнала низки змін у рецептурі. А саме: до рецепта додали майонез, а яблука замінили тертою картоплею.

Підхід до приготування теж змінився, каже Шишкін, так у радянській шубі основою страви є таки майонез, а все інше лише має підкреслити його смак.

Ікра

Ікра

Про цю спірну страву досі точаться дискусії. Зокрема незрозумілим залишається те, скільки ж ікри було доступно на внутрішньому ринку. Знаходяться люди з 50-60-х, які згадують, що об’їлися нею в дитинстві, а тому тепер її не виносять. Однак достеменно відомо, що до початку 80-х вартість баночки чорної ікри досягала 4 рублів, за які можна було купити, наприклад, пару кілограм яловичини.

Через безконтрольне винищення осетрових, багато представників нинішнього покоління навряд чи взагалі колись пробували чорну ікру. Втім, її на столі цілком успішно замінить дешевша червона.

Радянське шампанське

Радянське шампанське

Газоване вино з присмаком дріжджів вживали на новорічні свята через брак іншого.

"Неважливий смак вина викликав стійке бажання запитати шампанське горілкою, попри небезпеку злобного похмілля", — описує його Шишкін.

Мандарини

Мандарин

За часів СРСР більшість мандаринів вирощувалася на чорноморському узбережжі. Втім, потрапляли до країни та фрукти з Марокко.

Говорити про них багато не варто, бо навіть зараз вони залишаються невід’ємною частиною свят.

Як повідомлялося раніше, дефіцит позначався на житті більшості людей, що жили в СРСР, причому не вистачало навіть цілком звичайних речей, на зразок фруктів, одягу, сигарет, алкоголю та інших.