Таропрогноз на 15 декабря: одним лучше провести время с семьей, других ждут потери

Карты советуют не впадать в уныние, быть с родными и не закрываться перед новым

Среда, 15 декабря, для многих выдастся днем непростым, но очень плодотворным, — некоторые вступят в новый этап жизни.

"Телеграф" сделал расклад, к чему стоит быть готовым в эту среду.

Посмотрите на карты ниже и выберите одну из них не задумываясь.

Выбирайте сердцем, а не разумом

А вот теперь смотрите, какую именно карту Вы выбрали:

Те же карты рубашкой вверх

Теперь объясняем значение каждой из карт.

Королева кубков

Это чувственная, ранимая и эмоциональная королева, ценящая покой, домашний уют и своих близких. Иногда она может через чур близко к сердцу воспринимать окружающий мир и страдать от этого.

Потому совет Вам от карты на 15 декабря, — посвятите этот день близким, берегите свои нервы и позанимайтесь творчеством.

Тройка мечей (Владыка печали)

Увы, это одна из самых драматичных карт Таро в колоде, которая сулит Вам потерю. Сегодня что-то может пойти не так и спасти положение уже скорее всего невозможно. При этом этим "что-то" может быть человек, вещь, обстановка на работе, и даже этап жизни.

Не впадайте в уныние, Вы со всем справитесь, после чего в Вашей душе наступит гармония и мир.

Смерть

Пусть Вас не пугает название карты, на самом деле она несет только положительный смысл.

15 декабря для Вас могут начаться положительные перемены, "смерть" старых устоев или пройденного этапа в жизни. Возможно, это будут карьерные или жилищные перемены, или Вы наконец просто сможете проститься со старыми душевными ранами и переродиться в эмоциональном плане.

Не пытайтесь удержать старое, без него Вы почувствуете себя легче и свободнее.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал прогноз Таро, что ждет каждый знак Зодиака на любовном фронте в 2022 году.