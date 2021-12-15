Таропрогноз на 15 грудня: одним краще провести час із сім’єю, інших чекають втрати

Карти радять не засмучуватися, бути з рідними і не закриватися перед новим

Середа, 15 грудня, для багатьох видасться днем непростим, але дуже плідним — дехто вступить у новий етап життя.

"Телеграф" зробив розклад, до чого варто бути готовим цього дня.

Подивіться на карти нижче та виберіть одну з них не замислюючись.

Вибирайте серцем, а не розумом

А ось тепер дивіться, яку саме карту Ви обрали:

Ті ж карти сорочкою вгору

Тепер пояснюємо значення кожної картки.

Королева кубків

Це чуттєва, ранима та емоційна королева, що цінує спокій, домашній затишок та своїх близьких. Іноді вона може надто близько до серця сприймати навколишній світ і страждати від цього.

Тому порада Вам від карти на 15 грудня, — присвятіть цей день близьким, бережіть свої нерви та займайтеся творчістю.

Трійка мечів (Владика печалі)

На жаль, це одна з найдраматичніших карт Таро в колоді, яка обіцяє Вам втрату. Сьогодні щось може піти не так і врятувати становище, швидше за все, неможливо. При цьому цим "щось" може бути людина, річ, обстановка на роботі і навіть етап життя.

Не зневіряйтеся, Ви з усім впораєтеся, після чого у Вашій душі настане гармонія.

Смерть

Нехай Вас не лякає назва карти, насправді вона має лише позитивний сенс.

15 грудня для Вас можуть розпочатися позитивні зміни, "смерть" пройденого етапу в житті. Можливо, це будуть кар’єрні або житлові зміни, або Ви нарешті зможете просто попрощатися зі старими душевними ранами і переродитися в емоційному плані.

Не намагайтеся утримати старе, без нього Ви відчуєте себе легше та вільніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував прогноз Таро, що чекає кожен знак Зодіаку на любовному фронті у 2022 році.