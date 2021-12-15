Укр

Сменившая пол Даша Корейка вызвала споры в сети, показав грудь после операции (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Даша Корейка совершила трансгендерный переход Новость обновлена 15 декабря 2021, 10:09
Даша Корейка совершила трансгендерный переход

Не все "заценили" новую грудь блогерши.

Популярная российская блогерша и стримерша Даша Корейка, она же Икона BTS, продолжает хвастаться результатами своей операции по феминизации тела, которую она сделала 12 ноября. Блогерше, которая родилась мальчиком по имени Максим Матвеев, убрали кадык, увеличили грудь и губы. 

Месяц после операции по увеличению груди Корейка носила специальный корсет, который нужен для того, чтобы прижились импланты и не было расхождения швов. По завершению "срока" Даша его сняла и продемонстрировав фанам результат роботы хирургов, впервые показав свою новую грудь.

Икона BTS опубликовала на своей странице в Инстаграм видео, на котором предстала в обтягивающем топе, подчеркивающем грудь. Судя по радостному виду и подписи видео, Даша Корейка очень рада, что наконец-то освободилась от бандажа.

"Какой же кайф" — написала Корейка в сторис. 

Но не все пользователи оценили изменения блогерши. В сети разгорелись споры, что ее новая грудь выглядит неестественно и больше напоминает подтянутые коленки. Однако многие отметили, что теперь Корейка выглядит очень женственно.

Отметим, что в Инстаграме на страницу Даши подписано около двух миллионов человек, а в TikTok — около 6 миллионов.

Напомним, что в мировом шоу-бизнесе есть немало людей, которые решились на смену пола и только выиграли от этого. Кто еще сделал подобную пластическую операцию, читайте в нашем материале.

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#Блогер #Российский блогер
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