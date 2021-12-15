Даша Корейка, що змінила стать, викликала суперечки в мережі, показавши груди після операції (фото)

Не всі "зацінили" нові груди блогерки.

Популярна російська блогерка і стримерка Даша Корейка, вона ж Ікона BTS, продовжує хвалитися результатами своєї операції з фемінізації тіла, яку вона зробила 12 листопада. Блогерці, яка народилася хлопчиком, на ім'я Максим Матвєєв, прибрали кадик, збільшили груди та губи.

Місяць після операції зі збільшення грудей Корейка носила спеціальний корсет, який потрібен для того, щоб прижилися імпланти та не було розходження швів. По завершенню "строку" Даша його зняла і продемонструвала фанам результат роботи хірургів, вперше показавши свої нові груди.

Ікона BTS опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм відео, на якому постала в обтягувальному топі, що підкреслює груди. Судячи з радісного вигляду та підпису відео, Даша Корейка щаслива, що нарешті звільнилася від бандажа.

"Який же кайф" — написала Корейка у сторіс.

Але не всі користувачі оцінили зміни блогерки. У мережі розгорілися суперечки, що її нові груди виглядають неприродно і більше нагадують підтягнуті коліна. Проте багато хто відзначив, що тепер Корейка виглядає дуже жіночно.

Зазначимо, що в Інстаграмі на сторінку Даші підписано близько двох мільйонів людей, а TikTok — близько 6 мільйонів.

Нагадаємо, що у світовому шоубізнесі є чимало людей, які зважилися на зміну статі та лише виграли від цього. Хто ще зробив подібну пластичну операцію, читайте у нашому матеріалі.