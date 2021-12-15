Зачем нужна петелька на спинке рубашки

Ответов на этот вопрос есть несколько, и все они имеют собственное объяснение.

Мы уже знаем для чего в джинсах нужен маленький кармашек, а теперь давайте разбираться зачем во многих мужских, а иногда и в женских рубашках, на спине пришивают небольшие петли.

Основываясь на статью блогера под ником masterok на LiveJournal, "Телеграф" выяснил, что есть три версии "происхождения" этой петельки.

Зачем на рубашках сзади нужна петелька

Первая версия "прячется" в крое рубашки. Эта петля как раз располагается на бантовой складке, которая спускается от кокетки на спине до низа рубашки. Такие складки сделаны для того, чтобы не сковывать движения человека. Из этого получается, что эта петля это просто удачная декоративная деталь.

Вторая версия более романтична и относит нас во времена, когда на рубашках были съемные воротники, которые накрахмаливали так, что они буквально стояли. Чтобы воротники не "падали", эту петельку использовали как фиксатор. Так что вполне возможно, что ее функция именно такая.

Третья версия самая "новая". В начале 60-х компания GANT начала делать рубашки с такой петлей для студентов из университетов Лиги Плюща, чтобы во время занятий спортом их вещи не мялись. Рубашку за петлю вешали на крючок и та оставалась глаженной.

Стоит отметить, что эти петельки позже стали частью студенческой культуры. Они "маркировали" тех студентов, которые состояли в отношениях. Для этого парни, у которых были девушки отрезали петельку, чем показывали, что они "заняты".

Как используют петельку на рубашке сейчас

В современном мире эти петельки — это лишь элемент декора. Однако иногда ее используют и для того, чтобы вещь не мялась, особенно во время занятий в спортзале.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем нужен кармашек на женских трусах.