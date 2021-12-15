Навіщо потрібна петелька на спинці сорочки

Відповідей на це питання є кілька, і вони мають власне пояснення.

Ми вже знаємо для чого в джинсах потрібна маленька кишенька, а тепер розберімося навіщо в багатьох чоловічих, а іноді і в жіночих сорочках, на спині пришивають невеликі петлі.

Ґрунтуючись статтею блогера під ніком masterok на LiveJournal, "Телеграф" з’ясував, що є три версії "походження" цієї петельки.

Навіщо на сорочках ззаду потрібна петелька

Перша версія "ховається" у крої сорочки. Ця петля розташована на бантовій складці, яка спускається від кокетки на спині до низу сорочки. Такі складки зроблено для того, щоб не сковувати рухи людини. З цього виходить, що ця петля — це просто вдала декоративна деталь.

Друга версія романтичніша і відносить нас у часи, коли на сорочках були знімні коміри, які накрохмалювали так, що вони буквально стояли. Щоб коміри не "падали", цю петельку використовували як фіксатор. Отже, цілком можливо, що її функція саме така.

Третя версія — "найновіша". На початку 60-х компанія GANT почала робити сорочки з такою петлею для студентів з університетів Ліги Плюща, щоби під час занять спортом їх речі не м’ялися. Сорочку за петлю вішали на гачок і та залишалася прасованою.

Ці петельки пізніше стали частиною студентської культури. Вони "маркували" тих студентів, які перебували у стосунках. Для цього хлопці, які мали дівчат відрізали петельку, чим показували, що вони "зайняті".

Як використовують петельку на сорочці зараз

У сучасному світі ці петельки — це лише елемент декору. Однак іноді її використовують і для того, щоб річ не м’ялася, особливо під час занять у спортзалі.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо потрібна кишенька на жіночих трусах.