Блогерши из Киева весом в 40 кг показали свою "элитную" жизнь на сосисках из "Ашана" (фото, видео)

Две подруги тик-токерши показывают у себя в соцсетях "богатую" жизнь, и рассказывают, как поддерживать вес.

Пока многие известные артисты и популярные блогеры часами занимаются в спортзалах или, идя путем полегче, обращаются к пластическим хирургам, как это к примеру делает украинка с самыми большими скулами Анастасия Покрещук, в Украине живут две 20-летние блогерши, которые весят по 40 кг, и при этом могут позволить себе есть все, что они захотят, включая и нездоровую еду.

Звезды Тик-Тока — Сеси и Трина, которые в соцсетях подписываются под ником bogatenkiye___, называют себя Богатенькими и рассказывают своим подписчикам, которых насчитывается 225 тыс., о своей "богатой" и "элитной" жизни. Девушки любят хвастаться своими фигурами, не устают отмечать, что их вес 40 кг, а также показывают то, как они живут, питаются и занимаются спортом.

Сеси и Трина часто проводят различные "эксперименты" со своим питанием, к примеру покупая только дешевые продукты, или целый день питаясь едой определенного цвета. Девушки отмечают, что они вегетарианки и едят полезную еду, но ради просмотров и лайков едят и мясо, и вредную еду.

Также, девушки показывают и свою повседневную жизнь: рассказывают о своих покупках, рутине и публикуют свои тренировки.

На их странице в Инстаграм подписчиков меньше, всего почти 15 тыс. В соцсети девушки публикуют откровенные фото и называют себя "Богатенькими глистами".

Ранее "Телеграф" писал об известной российской стримерше Даше Корейке, которая впервые показала свою грудь после операции по феминизации тела. Напомним, что до операции, во время которой блогерше убрали кадык, увеличили грудь и губы, она была мальчиком по имени Максим Матвеев.