Блогерки з Києва вагою 40 кг показали своє "елітне" життя на сосисках з "Ашана" (фото, відео)

Дві подруги тик-токерші показують у себе в соцмережах "багате" життя, і розповідають, як підтримувати вагу.

Поки багато відомих артистів та популярних блогерів годинами займаються у спортзалах або, йдучи обираючи легшу дорогу, звертаються до пластичних хірургів, як це, наприклад, робить українка з найбільшими вилицями Анастасія Покрещук, в Україні живуть дві 20-річні блогерки, які важать по 40 кг, і при цьому можуть дозволити собі їсти все, що вони захочуть, у тому числі й нездорову їжу.

Зірки Тік-Тока — Сесі та Тріна, які в соцмережах підписуються під ніком bogatenkiye___, називають себе Багатенькими та розповідають своїм підписникам, яких налічується 225 тис., про своє "багате" та "елітне" життя. Дівчата люблять хвалитися своїми фігурами, не втомлюються відзначати, що їхня вага 40 кг, а також показують те, як вони живуть, харчуються та займаються спортом.

Сесі та Тріна часто проводять різні "експерименти" зі своїм харчуванням, наприклад купуючи тільки дешеві продукти, або цілий день харчуючись їжею певного кольору. Дівчата відзначають, що вони вегетаріанки і їдять корисну їжу, але заради переглядів та лайків їдять і м’ясо, і шкідливу їжу.

Також, дівчата показують і своє повсякденне життя: розповідають про свої покупки, рутину та публікують свої тренування.

На їхній сторінці в Інстаграм підписників менше, всього майже 15 тис. У соцмережі дівчата публікують відверті фото та називають себе "Багатенькими глистами".

Раніше "Телеграф" писав про відому російську стримерку Дашу Корейку, яка вперше показала свої груди після операції з фемінізації тіла. Нагадаємо, що до операції, під час якої блогерці прибрали кадик, збільшили груди та губи, вона була хлопчиком, на ім'я Максим Матвєєв.