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Ритуалы на полнолуние в декабре 2021 года: денежные и любовные обряды

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Прежде чем загадывать желание в полнолуние, необходимо подготовиться к ритуалу.
Прежде чем загадывать желание в полнолуние, необходимо подготовиться к ритуалу.

Декабрьское полнолуние — отличная возможность загадать заветное желание

Конец года — это отличное время, чтобы подводить итоги: заканчивать все начатое, избавляться от ненужного, а также планировать свое будущее, строя планы и загадывая самые сокровенные желания. А чтобы они точно сбылись, их нужно загадывать в "нужное время", а последнее полнолуние в году — это как раз то самое время. 

Полнолуние в декабре 2021: дата и время

Последнее в 2021 году полнолуние произойдет 19 декабря в 06:38 по Киеву и расположится в знаке Близнецов. Это полнолуние еще называют "Холодной луной" или "Луной солнцестояния". Стоит отметить, что небесное светило в этот период будет больше, чем обычно, а его цвет станет оранжевым.

Полнолуние в декабре 2021: ритуалы на деньги и любовь 

Декабрьское полнолуние — это благоприятный день, чтобы проводить ритуалы на благополучие, любовь и исполнение желаний. Благодаря тому, что в такой период луна освещена на 100%, она сможет отдать максимум своей энергии, что значит, что ваши желания точно сбудутся. 

При проведении ритуала, нужно верить в то, что все сбудется
При проведении ритуала, нужно верить в то, что все сбудется

Ритуалы на деньги:

  1. Выйдите ночью на балкон, зажмите в руке монетку и произнесите заговор: "Иду на торг купцом, возвращаюсь на соболе молодцом, заношу домой клад, дай Бог столько денег, чтобы не было куда класть. Аминь". Положите эту монету в кошелек, носите с собой и не тратьте. 
  2. Возьмите чашку или миску и наполните ее водой из-под крана. Бросьте в нее серебряную монетку и поставьте чашу так, чтобы на нее падал лунный свет, и трижды произнесите заговор: "Прекрасная Хозяйка луны! Принеси мне богатство, наполни мои руки серебром и золотом. Я смогу взять все, что Ты дашь!". Эту монетку будет приносить вам удачу и "защищать" ваши деньги.
  3. На листке бумаги выпишите себе чек на ту сумму, которую вы бы хотели. Желательно проводить этот обряд в момент полнолуния (19.12 в 6:38). На листке напишите свои имя и фамилию, дату, нужную сумму и поставьте подпись. Проводя этот ритуал нужно представлять, как вы получаете эти деньги, и верить в то, что они у вас появятся. "Чек" положите в свой кошелек, она принесет вам удачу. 

Ритуалы на любовь:

  1. Ритуал проводится вечером в день полнолуния, когда на улице еще светло. Нужно взять мыльные пузыри и на улице начните выдувать их. Затем, вглядываясь в самый большой пузырь, представьте, что внутри него находится ваш любимый человек. Пожелайте ему счастливого пути и верьте, что шар долетит до луны, что поможет вам привлечь жениха.
  2. Возьмите лист бумаги, ручку и скажите: "Приглашаю в свою жизнь мужчину…", и на листе подробно опишите того человека, которого хотите видеть рядом с собой. Прочтите свой рассказ вслух и положите открытый лист на подоконник так, чтобы на буквы падал лунный свет.
  3. Возьмите две свечи красного цвета и зажгите их. На одну загадайте себя, а на вторую вашего возлюбленного, но конкретного человека загадывать нельзя. На листе бумаги напишите свое желание, например: выйти замуж или встретить любимого человека. После разрежьте бумагу пополам и каждую половинку сожгите над разными свечами.
Дайте свечам догореть до конца.
Дайте свечам догореть до конца.

Полнолуние в декабре 2021: как правильно загадывать желание

Прежде чем загадывать желание в полнолуние, необходимо убрать все лишнее из помещения, мыслей и души. Затем на листике бумаги напишите свои негативные качества, а после этот лист сожгите, чтобы все плохое также стало пеплом. 

Во время загадывания желания необходимо смотреть на Луну.
Во время загадывания желания необходимо смотреть на Луну.

Загадывать желание, нужно так, чтобы в его формулировке не было слов-паразитов, как "не" и "хочу". Их нужно заменить на "желаю" или "надеюсь". Желание формулируйте четко, описывая все детали, визуализируя его. В идеале нужно проговорить свое желание так, будто оно уже сбылось.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядело одно из наиболее впечатляющих полнолуний 2021 года.

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