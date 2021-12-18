Ритуалы на полнолуние в декабре 2021 года: денежные и любовные обряды

Декабрьское полнолуние — отличная возможность загадать заветное желание

Конец года — это отличное время, чтобы подводить итоги: заканчивать все начатое, избавляться от ненужного, а также планировать свое будущее, строя планы и загадывая самые сокровенные желания. А чтобы они точно сбылись, их нужно загадывать в "нужное время", а последнее полнолуние в году — это как раз то самое время.

Полнолуние в декабре 2021: дата и время

Последнее в 2021 году полнолуние произойдет 19 декабря в 06:38 по Киеву и расположится в знаке Близнецов. Это полнолуние еще называют "Холодной луной" или "Луной солнцестояния". Стоит отметить, что небесное светило в этот период будет больше, чем обычно, а его цвет станет оранжевым.

Полнолуние в декабре 2021: ритуалы на деньги и любовь

Декабрьское полнолуние — это благоприятный день, чтобы проводить ритуалы на благополучие, любовь и исполнение желаний. Благодаря тому, что в такой период луна освещена на 100%, она сможет отдать максимум своей энергии, что значит, что ваши желания точно сбудутся.

При проведении ритуала, нужно верить в то, что все сбудется

Ритуалы на деньги:

Выйдите ночью на балкон, зажмите в руке монетку и произнесите заговор: "Иду на торг купцом, возвращаюсь на соболе молодцом, заношу домой клад, дай Бог столько денег, чтобы не было куда класть. Аминь". Положите эту монету в кошелек, носите с собой и не тратьте. Возьмите чашку или миску и наполните ее водой из-под крана. Бросьте в нее серебряную монетку и поставьте чашу так, чтобы на нее падал лунный свет, и трижды произнесите заговор: "Прекрасная Хозяйка луны! Принеси мне богатство, наполни мои руки серебром и золотом. Я смогу взять все, что Ты дашь!". Эту монетку будет приносить вам удачу и "защищать" ваши деньги. На листке бумаги выпишите себе чек на ту сумму, которую вы бы хотели. Желательно проводить этот обряд в момент полнолуния (19.12 в 6:38). На листке напишите свои имя и фамилию, дату, нужную сумму и поставьте подпись. Проводя этот ритуал нужно представлять, как вы получаете эти деньги, и верить в то, что они у вас появятся. "Чек" положите в свой кошелек, она принесет вам удачу.

Ритуалы на любовь:

Ритуал проводится вечером в день полнолуния, когда на улице еще светло. Нужно взять мыльные пузыри и на улице начните выдувать их. Затем, вглядываясь в самый большой пузырь, представьте, что внутри него находится ваш любимый человек. Пожелайте ему счастливого пути и верьте, что шар долетит до луны, что поможет вам привлечь жениха. Возьмите лист бумаги, ручку и скажите: "Приглашаю в свою жизнь мужчину…", и на листе подробно опишите того человека, которого хотите видеть рядом с собой. Прочтите свой рассказ вслух и положите открытый лист на подоконник так, чтобы на буквы падал лунный свет. Возьмите две свечи красного цвета и зажгите их. На одну загадайте себя, а на вторую вашего возлюбленного, но конкретного человека загадывать нельзя. На листе бумаги напишите свое желание, например: выйти замуж или встретить любимого человека. После разрежьте бумагу пополам и каждую половинку сожгите над разными свечами.

Дайте свечам догореть до конца.

Полнолуние в декабре 2021: как правильно загадывать желание

Прежде чем загадывать желание в полнолуние, необходимо убрать все лишнее из помещения, мыслей и души. Затем на листике бумаги напишите свои негативные качества, а после этот лист сожгите, чтобы все плохое также стало пеплом.

Во время загадывания желания необходимо смотреть на Луну.

Загадывать желание, нужно так, чтобы в его формулировке не было слов-паразитов, как "не" и "хочу". Их нужно заменить на "желаю" или "надеюсь". Желание формулируйте четко, описывая все детали, визуализируя его. В идеале нужно проговорить свое желание так, будто оно уже сбылось.

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