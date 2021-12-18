Ритуали на повний місяць у грудні 2021 року: грошові та любовні обряди
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Грудневий повний місяць — чудова можливість загадати заповітне бажання
Кінець року — це чудовий час, щоб підбивати підсумки: закінчувати все розпочате, позбавлятися непотрібного, а також планувати своє майбутнє, будуючи плани та загадуючи найпотаємніші бажання. А щоб вони точно збулися, їх потрібно загадувати в "потрібний час", а остання повня на рік — це саме те, що треба.
Повний місяць у грудні 2021: дата та час
Останній у 2021 році повний місяць відбудеться 19 грудня о 06:38 за Києвом і розташується у знаку Близнюків. Цей повний місяць ще називають "Холодним місяцем" або "Місяцем сонцестояння". Варто зазначити, що небесне світило в цей період буде більшим, ніж зазвичай, а його колір стане помаранчевим.
Повний місяць у грудні 2021: ритуали на гроші та любов
Грудневий повний місяць — це сприятливий день, щоб проводити ритуали на добробут, любов і виконання бажань. Завдяки тому, що в такий період місяць освітлений на 100%, він зможе віддати максимум своєї енергії, що означає, що ваші бажання точно збудуться.
Ритуали на гроші:
- Вийдіть вночі на балкон, затисніть у руці монетку і скажіть змову: "Йду на торг купцем, повертаюся на соболі молодцем, заношу додому скарб, дай Бог стільки грошей, щоб не було куди класти. Амінь". Покладіть цю монету в гаманець, носіть із собою і не витрачайте.
- Візьміть чашку або миску та наповніть її водою з-під крана. Киньте в неї срібну монетку і поставте чашу так, щоб на неї падало місячне світло, і тричі вимовте змову: "Прекрасна Господиня місяця! Принеси мені багатство, наповни мої руки сріблом і золотом. Я зможу взяти все, що Ти даси!". Цю монетку буде приносити вам удачу та "захищати" ваші гроші.
- На аркуші паперу випишіть собі чек на ту суму, яку ви хотіли б. Бажано проводити цей обряд у момент повного місяця (19.12 о 6:38). На листку напишіть свої ім’я та прізвище, дату, потрібну суму та поставте підпис. Проводячи цей ритуал, потрібно уявляти, як ви отримуєте ці гроші, і вірити в те, що вони у вас з’являться. "Чек" покладіть у свій гаманець, вона принесе вам удачу.
Ритуали на кохання:
- Ритуал проводиться увечері в день повного місяця, коли на вулиці ще ясно. Потрібно взяти мильні бульбашки і надворі почніть видувати їх. Потім, вдивляючись у найбільший міхур, уявіть, що всередині нього знаходиться ваша кохана людина. Побажайте йому щасливого шляху та вірте, що куля долетить до місяця, що допоможе вам залучити нареченого.
- Візьміть аркуш паперу, ручку і скажіть: "Запрошую у своє життя чоловіка...", і на аркуші докладно опишіть ту людину, яку хочете бачити поруч із собою. Прочитайте своє оповідання вголос і покладіть відкритий лист на підвіконня так, щоб на літери падало місячне світло.
- Візьміть дві свічки червоного кольору та запаліть їх. На одну загадайте себе, а на другу вашого коханого, але конкретної людини загадувати не можна. На аркуші паперу напишіть своє бажання, наприклад: вийти заміж або зустріти кохану людину. Після цього розріжте папір навпіл і кожну половинку спалить над різними свічками.
Повний місяць у грудні 2021: як правильно загадувати бажання
Перш ніж загадувати бажання в повний місяць, необхідно прибрати все зайве з приміщення, думок та душі. Потім на листку паперу напишіть свої негативні якості, а потім цей лист спалить, щоб все погане також стало попелом.
Загадувати бажання потрібно так, щоб у його формулюванні не було слів-паразитів, як "не" і "хочу". Їх потрібно замінити на "бажаю" чи "сподіваюся". Бажання формулюйте чітко, описуючи всі деталі, візуалізуючи його. В ідеалі треба промовити своє бажання так, ніби воно вже здійснилося.
Раніше "Телеграф" показував, як виглядав один з найбільш дивовижних повних місяців 2021 року.
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