Ритуали на повний місяць у грудні 2021 року: грошові та любовні обряди

Грудневий повний місяць — чудова можливість загадати заповітне бажання

Кінець року — це чудовий час, щоб підбивати підсумки: закінчувати все розпочате, позбавлятися непотрібного, а також планувати своє майбутнє, будуючи плани та загадуючи найпотаємніші бажання. А щоб вони точно збулися, їх потрібно загадувати в "потрібний час", а остання повня на рік — це саме те, що треба.

Повний місяць у грудні 2021: дата та час

Останній у 2021 році повний місяць відбудеться 19 грудня о 06:38 за Києвом і розташується у знаку Близнюків. Цей повний місяць ще називають "Холодним місяцем" або "Місяцем сонцестояння". Варто зазначити, що небесне світило в цей період буде більшим, ніж зазвичай, а його колір стане помаранчевим.

Повний місяць у грудні 2021: ритуали на гроші та любов

Грудневий повний місяць — це сприятливий день, щоб проводити ритуали на добробут, любов і виконання бажань. Завдяки тому, що в такий період місяць освітлений на 100%, він зможе віддати максимум своєї енергії, що означає, що ваші бажання точно збудуться.

При проведенні ритуалу, треба вірити в те, що все здійсниться

Ритуали на гроші:

Вийдіть вночі на балкон, затисніть у руці монетку і скажіть змову: "Йду на торг купцем, повертаюся на соболі молодцем, заношу додому скарб, дай Бог стільки грошей, щоб не було куди класти. Амінь". Покладіть цю монету в гаманець, носіть із собою і не витрачайте. Візьміть чашку або миску та наповніть її водою з-під крана. Киньте в неї срібну монетку і поставте чашу так, щоб на неї падало місячне світло, і тричі вимовте змову: "Прекрасна Господиня місяця! Принеси мені багатство, наповни мої руки сріблом і золотом. Я зможу взяти все, що Ти даси!". Цю монетку буде приносити вам удачу та "захищати" ваші гроші. На аркуші паперу випишіть собі чек на ту суму, яку ви хотіли б. Бажано проводити цей обряд у момент повного місяця (19.12 о 6:38). На листку напишіть свої ім’я та прізвище, дату, потрібну суму та поставте підпис. Проводячи цей ритуал, потрібно уявляти, як ви отримуєте ці гроші, і вірити в те, що вони у вас з’являться. "Чек" покладіть у свій гаманець, вона принесе вам удачу.

Ритуали на кохання:

Ритуал проводиться увечері в день повного місяця, коли на вулиці ще ясно. Потрібно взяти мильні бульбашки і надворі почніть видувати їх. Потім, вдивляючись у найбільший міхур, уявіть, що всередині нього знаходиться ваша кохана людина. Побажайте йому щасливого шляху та вірте, що куля долетить до місяця, що допоможе вам залучити нареченого. Візьміть аркуш паперу, ручку і скажіть: "Запрошую у своє життя чоловіка...", і на аркуші докладно опишіть ту людину, яку хочете бачити поруч із собою. Прочитайте своє оповідання вголос і покладіть відкритий лист на підвіконня так, щоб на літери падало місячне світло. Візьміть дві свічки червоного кольору та запаліть їх. На одну загадайте себе, а на другу вашого коханого, але конкретної людини загадувати не можна. На аркуші паперу напишіть своє бажання, наприклад: вийти заміж або зустріти кохану людину. Після цього розріжте папір навпіл і кожну половинку спалить над різними свічками.

Дайте свічкам догоріти до кінця.

Повний місяць у грудні 2021: як правильно загадувати бажання

Перш ніж загадувати бажання в повний місяць, необхідно прибрати все зайве з приміщення, думок та душі. Потім на листку паперу напишіть свої негативні якості, а потім цей лист спалить, щоб все погане також стало попелом.

Під час загадування бажання необхідно дивитися на Місяць.

Загадувати бажання потрібно так, щоб у його формулюванні не було слів-паразитів, як "не" і "хочу". Їх потрібно замінити на "бажаю" чи "сподіваюся". Бажання формулюйте чітко, описуючи всі деталі, візуалізуючи його. В ідеалі треба промовити своє бажання так, ніби воно вже здійснилося.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядав один з найбільш дивовижних повних місяців 2021 року.