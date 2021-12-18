Последнее полнолуние в 2021 году: что категорически нельзя делать 19 декабря
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В этот день очень важно оставаться в ясном сознании.
В воскресенье, 19 декабря, на небе взойдет последняя в 2021 году полная луна, которую еще называют Холодной. Небесное светило расположится в знаке Близнецов и взойдет в 6:38 утра по Киеву.
На своей странице в Инстаграм астролог Елена отмечает, что из-за того, что Луна и Солнце в этот день находятся в благоприятных аспектах к Юпитеру, а Марс в соединении с Южным Узлом, день может выдаться довольно эмоциональным. Люди могут быть очень вспыльчивыми и конфликтными, поэтому в полнолуние лучше соблюдать некие запреты.
Что нельзя делать в полнолуние 19 декабря:
- Лучше отказаться от алкоголя.
- Не начинать новым дела.
- Запрещены хирургические вмешательства и различные косметологические манипуляции.
- День плохой для выяснения отношений.
- Лучше всего избегать большого скопления людей.
Также, из-за того, что с 19 декабря Венера становится ретроградной, стоит отказаться и от следующего:
- Вступления в брак.
- Открытия нового бизнеса.
- Начинания новых отношений.
- Не стоит заниматься финансовыми вложениями и делать крупные покупки.
- Лучше отказаться от пластических операций и новых косметологических процедур, а также от смены имиджа, стрижки и цвета волос.
Что можно делать в полнолуние 19 декабря:
- Можно заняться "разхламлением" и избавится от ненужных вещей.
- Хороший день, чтобы отказаться от пагубных привычек.
- Идеальное время для подведения итогов года.
Ранее "Телеграф" писал, что полнолуние 19 декабря — это благоприятный день, чтобы проводить ритуалы на благополучие, любовь и исполнение желаний. Как их проводить — читайте в нашем материале.
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