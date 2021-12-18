Последнее полнолуние в 2021 году: что категорически нельзя делать 19 декабря

В этот день очень важно оставаться в ясном сознании.

В воскресенье, 19 декабря, на небе взойдет последняя в 2021 году полная луна, которую еще называют Холодной. Небесное светило расположится в знаке Близнецов и взойдет в 6:38 утра по Киеву.

На своей странице в Инстаграм астролог Елена отмечает, что из-за того, что Луна и Солнце в этот день находятся в благоприятных аспектах к Юпитеру, а Марс в соединении с Южным Узлом, день может выдаться довольно эмоциональным. Люди могут быть очень вспыльчивыми и конфликтными, поэтому в полнолуние лучше соблюдать некие запреты.

Что нельзя делать в полнолуние 19 декабря:

Лучше отказаться от алкоголя.

Не начинать новым дела.

Запрещены хирургические вмешательства и различные косметологические манипуляции.

День плохой для выяснения отношений.

Лучше всего избегать большого скопления людей.

Также, из-за того, что с 19 декабря Венера становится ретроградной, стоит отказаться и от следующего:

Вступления в брак.

Открытия нового бизнеса.

Начинания новых отношений.

Не стоит заниматься финансовыми вложениями и делать крупные покупки.

Лучше отказаться от пластических операций и новых косметологических процедур, а также от смены имиджа, стрижки и цвета волос.

Что можно делать в полнолуние 19 декабря:

Можно заняться "разхламлением" и избавится от ненужных вещей.

Хороший день, чтобы отказаться от пагубных привычек.

Идеальное время для подведения итогов года.

Ранее "Телеграф" писал, что полнолуние 19 декабря — это благоприятный день, чтобы проводить ритуалы на благополучие, любовь и исполнение желаний. Как их проводить — читайте в нашем материале.