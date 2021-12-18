Укр

Последнее полнолуние в 2021 году: что категорически нельзя делать 19 декабря

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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В полнолуние часто повышается апеттит Новость обновлена 18 декабря 2021, 19:47
В полнолуние часто повышается апеттит

В этот день очень важно оставаться в ясном сознании.

В воскресенье, 19 декабря, на небе взойдет последняя в 2021 году полная луна, которую еще называют Холодной. Небесное светило расположится в знаке Близнецов и взойдет в 6:38 утра по Киеву. 

На своей странице в Инстаграм астролог Елена отмечает, что из-за того, что Луна и Солнце в этот день находятся в благоприятных аспектах к Юпитеру, а Марс в соединении с Южным Узлом, день может выдаться довольно эмоциональным. Люди могут быть очень вспыльчивыми и конфликтными, поэтому в полнолуние лучше соблюдать некие запреты. 

Что нельзя делать в полнолуние 19 декабря:

  • Лучше отказаться от алкоголя.
  • Не начинать новым дела. 
  • Запрещены хирургические вмешательства и различные косметологические манипуляции.
  • День плохой для выяснения отношений.
  • Лучше всего избегать большого скопления людей.

Также, из-за того, что с 19 декабря Венера становится ретроградной, стоит отказаться и от следующего: 

  • Вступления в брак.
  • Открытия нового бизнеса.
  • Начинания новых отношений.
  • Не стоит заниматься финансовыми вложениями и делать крупные покупки.
  • Лучше отказаться от пластических операций и новых косметологических процедур, а также от смены имиджа, стрижки и цвета волос.

Что можно делать в полнолуние 19 декабря: 

  • Можно заняться "разхламлением" и избавится от ненужных вещей.
  • Хороший день, чтобы отказаться от пагубных привычек.
  • Идеальное время для подведения итогов года.

Ранее "Телеграф" писал, что полнолуние 19 декабря — это благоприятный день, чтобы проводить ритуалы на благополучие, любовь и исполнение желаний. Как их проводить — читайте в нашем материале.

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#Полнолуние #Запреты
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