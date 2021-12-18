Остання повня у 2021 році: що категорично не можна робити 19 грудня

У цей день дуже важливо залишатися у ясній свідомості.

У неділю, 19 грудня, на небі зійде останній у 2021 році повний місяць, який ще називають Холодним. Небесне світило розташується у знаку Близнюків і зійде о 6:38 ранку за Києвом.

На своїй сторінці в Інстаграм астролог Олена зазначає, що через те, що Місяць та Сонце в цей день перебувають у сприятливих аспектах до Юпітера, а Марс у поєднанні з Південним Вузлом, день може видатись досить емоційним. Люди можуть бути дуже запальними і конфліктними, тому в повню краще дотримуватися певних заборон.

Що не можна робити в повню 19 грудня:

Краще відмовитись від алкоголю.

Не можна починати нових справ.

Заборонені хірургічні втручання та різні косметологічні маніпуляції.

День поганий для з’ясування стосунків.

Найкраще уникати великого скупчення людей.

Також через те, що з 19 грудня Венера стає ретроградною, варто відмовитися і від наступного:

Одруження.

Відкриття нового бізнесу.

Починання нових стосунків.

Не варто займатися фінансовими вкладеннями та робити великі покупки.

Краще відмовитися від пластичних операцій та нових косметологічних процедур, а також від зміни іміджу, стрижки та кольору волосся.

Що можна робити в повний місяць 19 грудня:

Можна зайнятися "розхламлюванням" і позбутися непотрібних речей.

Гарний день відмовитися від згубних звичок.

Ідеальний час для підбиття підсумків року.

Раніше "Телеграф" писав, що повня 19 грудня — це сприятливий день, щоб проводити ритуали на добробут, любов і виконання бажань. Як їх проводити – читайте у нашому матеріалі.