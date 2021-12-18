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Остання повня у 2021 році: що категорично не можна робити 19 грудня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У повний місяць часто підвищується апетит Новина оновлена 18 грудня 2021, 19:47
У повний місяць часто підвищується апетит

У цей день дуже важливо залишатися у ясній свідомості.

У неділю, 19 грудня, на небі зійде останній у 2021 році повний місяць, який ще називають Холодним. Небесне світило розташується у знаку Близнюків і зійде о 6:38 ранку за Києвом.

На своїй сторінці в Інстаграм астролог Олена зазначає, що через те, що Місяць та Сонце в цей день перебувають у сприятливих аспектах до Юпітера, а Марс у поєднанні з Південним Вузлом, день може видатись досить емоційним. Люди можуть бути дуже запальними і конфліктними, тому в повню краще дотримуватися певних заборон.

Що не можна робити в повню 19 грудня:

  • Краще відмовитись від алкоголю.
  • Не можна починати нових справ.
  • Заборонені хірургічні втручання та різні косметологічні маніпуляції.
  • День поганий для з’ясування стосунків.
  • Найкраще уникати великого скупчення людей.

Також через те, що з 19 грудня Венера стає ретроградною, варто відмовитися і від наступного:

  • Одруження.
  • Відкриття нового бізнесу.
  • Починання нових стосунків.
  • Не варто займатися фінансовими вкладеннями та робити великі покупки.
  • Краще відмовитися від пластичних операцій та нових косметологічних процедур, а також від зміни іміджу, стрижки та кольору волосся.

Що можна робити в повний місяць 19 грудня:

  • Можна зайнятися "розхламлюванням" і позбутися непотрібних речей.
  • Гарний день відмовитися від згубних звичок.
  • Ідеальний час для підбиття підсумків року.

Раніше "Телеграф" писав, що повня 19 грудня — це сприятливий день, щоб проводити ритуали на добробут, любов і виконання бажань. Як їх проводити – читайте у нашому матеріалі.

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#Повний місяць #Заборони
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