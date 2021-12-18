Остання повня у 2021 році: що категорично не можна робити 19 грудня
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У цей день дуже важливо залишатися у ясній свідомості.
У неділю, 19 грудня, на небі зійде останній у 2021 році повний місяць, який ще називають Холодним. Небесне світило розташується у знаку Близнюків і зійде о 6:38 ранку за Києвом.
На своїй сторінці в Інстаграм астролог Олена зазначає, що через те, що Місяць та Сонце в цей день перебувають у сприятливих аспектах до Юпітера, а Марс у поєднанні з Південним Вузлом, день може видатись досить емоційним. Люди можуть бути дуже запальними і конфліктними, тому в повню краще дотримуватися певних заборон.
Що не можна робити в повню 19 грудня:
- Краще відмовитись від алкоголю.
- Не можна починати нових справ.
- Заборонені хірургічні втручання та різні косметологічні маніпуляції.
- День поганий для з’ясування стосунків.
- Найкраще уникати великого скупчення людей.
Також через те, що з 19 грудня Венера стає ретроградною, варто відмовитися і від наступного:
- Одруження.
- Відкриття нового бізнесу.
- Починання нових стосунків.
- Не варто займатися фінансовими вкладеннями та робити великі покупки.
- Краще відмовитися від пластичних операцій та нових косметологічних процедур, а також від зміни іміджу, стрижки та кольору волосся.
Що можна робити в повний місяць 19 грудня:
- Можна зайнятися "розхламлюванням" і позбутися непотрібних речей.
- Гарний день відмовитися від згубних звичок.
- Ідеальний час для підбиття підсумків року.
Раніше "Телеграф" писав, що повня 19 грудня — це сприятливий день, щоб проводити ритуали на добробут, любов і виконання бажань. Як їх проводити – читайте у нашому матеріалі.
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