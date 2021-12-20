"Сейчас уйду из дома, клянусь!" Как парни реагируют на "усовершенствованные" губы (видео)

Большинство мужчин отказывается понимать, для чего их жена или девушка решились на подобное улучшение своей внешности

Некоторые косметические процедуры, войдя в уже перечень стандартных, по-прежнему умудряются вызывать множество точек зрения и ярких реакций. Пользовательницы соцсетей решили сделать своеобразный флешмоб, показав первоначальный вид только-только увеличенных губ своим вторым половинкам.

"Телеграф" собрал самые яркие реакции парней и мужчин (а в некоторых случаях — даже детей).

Для начала отметим, что в последнее время наиболее популярной среди бьюти-процедур является инъекционное увеличение губ. Для этого используется препарат на основе гиалуроновой кислоты, которая является более щадящей для организма, нежели силикон.

С помощью гиалуронки девушки не только увеличивают объем губ, но и могут корректировать их форму, а также разглаживать первые возрастные морщины, которые появляются в носогубной складке. При этом гиалуронка очень редко вызывает аллергию или отторжение после введения в организм.

Стандартным для увеличения губ является то, что эта часть тела сразу же после укола увеличивается в несколько раз. Затем спустя некоторое время губы уменьшаются и приходят к необходимому объему.

Отметим, что гиалуроновая кислота — не единственный способ подкорректировать размер/форму губ. Некоторые пользуются, к примеру, перманентным макияжем (татуаж губ).

Впрочем, героини нашего материала решили "сразить" благоверных сразу после прохождения процедуры. Сразу предупреждаем, что большинство парней выражений не выбирали, поэтому в видео присутствует немало нецензурной лексики!

Некоторые из мужчин даже не находят слов, чтобы описать свое впечатление от увиденного.

В одном из роликов можно "насладиться" реакцией на изменение внешности женщины не только от ее мужа, но и маленькой дочки.

Отметим, что большинство комментаторов солидарны с мужчинами из роликов, не понимая, зачем женщинам нужны подобные процедуры. Кто-то считает, что в этом нет ничего страшного, и каждый имеет право на скрывание каких-то изъянов своей внешности. Примечательно, что при этом некоторые из юзеров свято уверены, что это "некрасиво" — менять женщине внешность "без спросу мужчины".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в холодное время года нашей коже нужен особый уход, о чем мы почему-то постоянно забываем. Косметолог Алла Дворянин объяснила, каких ошибок в этом деле стоит избегать.

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