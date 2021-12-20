"Зараз піду з дому, клянусь!" Як хлопці реагують на "удосконалені" губи (відео)

Більшість чоловіків відмовляється розуміти, для чого їхня дружина чи дівчина зважилися на подібне покращення своєї зовнішності

Деякі косметичні процедури, увійшовши до вже переліку стандартних все одно, як і раніше, примудряються викликати безліч точок зору та яскравих реакцій. Користувачки соцмереж вирішили зробити своєрідний флешмоб, показавши первісний вигляд тільки-но збільшених губ своїм другим половинкам.

"Телеграф" зібрав найяскравіші реакції хлопців та чоловіків (а в деяких випадках навіть дітей).

Для початку відзначимо, що останнім часом найпопулярнішою серед бьюті-процедур є ін’єкційне збільшення губ. Для цього використовується препарат на основі гіалуронової кислоти, яка є більш щадною для організму, ніж силікон.

За допомогою гіалуронки дівчата не тільки збільшують об’єм губ, але й можуть коригувати їх форму, а також розгладжувати перші вікові зморшки, які з’являються у носогубній складці. При цьому гіалуронка доволі рідко спричиняє алергію або відторгнення після введення в організм.

Стандартним збільшення губ є те, що ця частина тіла відразу після уколу збільшується у кілька разів. Потім через деякий час губи зменшуються і приходять до необхідного об’єму.

Зазначимо, що гіалуронова кислота — не єдиний спосіб підкоригувати розмір/форму губ. Деякі користуються, наприклад, перманентним макіяжем (татуаж губ) тощо.

Втім, героїні нашого матеріалу вирішили "перевірити" своїх благовірних одразу після проходження процедури. Відразу попереджаємо, що більшість хлопців висловлювань не вибирали, тому у відео є чимало нецензурної лексики!

Деякі чоловіки навіть не знаходили слів, щоб описати своє враження від побаченого.

В одному з роликів можна "насолодитись" реакцією на зміну зовнішності жінки не тільки від її чоловіка, а й маленької доньки.

Зазначимо, більшість коментаторів солідарні з чоловіками на відео, не розуміючи, навіщо жінкам потрібні подібні процедури. Хтось же вважає, що в цьому немає нічого страшного, і кожен має право на приховування якихось вад своєї зовнішності. Зазначимо, що при цьому деякі користувачі свято переконані, що це "некрасиво" — міняти жінці зовнішність, "не запитавши чоловіка".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в холодну пору року нашій шкірі потрібен особливий догляд, про що ми чомусь постійно забуваємо. Косметолог Алла Дворянін пояснила, яких помилок у цій справі варто уникати.

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