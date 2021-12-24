Украинская Ким Кардашьян опубликовала откровенное фото, на котором засветила грудь

Одежда Алены Омович очень откровенна и через нее можно детально рассмотреть грудь девушки

Украинская модель и блогерша Алена Омович, которая ведет страницу в Instagram под никнеймом Alena Star, опубликовала новое откровенное фото у себя в соцсети.

Инстаграм-блогер показала в новом посте свою грудь.

Новое откровенное фото Алены Омович

Девушка постоянно публикует на своей странице в соцсети провокационные откровенные фото. Подписчики оставляют сотни комментарием. При этом, часть из них восхищаются формами Алены Омович, а часть – пишут о том, что она выглядит слишком не естественно и не понимают, зачем настолько кардинально менять внешность.

27-летню модель называют украинской Ким Кардашьян.

Несколько дней назад девушка рассказала на своей странице в соцсети о том, что попала в аварию. Она опубликовала фото, на которых видно, насколько пострадала машина. Также Алена Омович показала лицо в синяках, а также призвала беречь свое здоровье, а также родных и близких.

Напомним, Алена Омович в начале осени демонстрировала обнаженные ягодицы в центре Киева. А перед этим разделась во время поездки в одном из вагонов "Укрзализныци". Фото с обнаженной попой девушка опубликовала на странице в соцсети, что сильно возмутило ее подписчиков.