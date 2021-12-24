Українська Кім Кардашьян опублікувала відверте фото, на якому засвітила груди
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Одяг Олени Омович дуже відвертий і через нього можна детально розглянути груди дівчини
Українська модель та блогерка Олена Омович, яка веде сторінку в Instagram під нікнеймом Alena Star, опублікувала нове відверте фото у себе в соцмережі.
Інстаграм-блогер показала в новому пості свої груди.
Дівчина постійно публікує на своїй сторінці у соцмережі провокаційні відверті фото. Підписники залишають сотні коментарів. При цьому частина з них захоплюються формами Олени Омович, а частина – пишуть про те, що вона виглядає надто неприродно і не розуміють, навіщо настільки кардинально змінювати зовнішність.
27-річну модель називають українською Кім Кардаш’ян.
Декілька днів тому дівчина розповіла на своїй сторінці в соцмережі про те, що потрапила в аварію. Вона опублікувала фото, де видно, наскільки постраждала машина. Також Олена Омович показала обличчя у синцях, і закликала берегти своє здоров’я, а також рідних та близьких.
Нагадаємо, Олена Омович на початку осені демонструвала оголені сідниці у центрі Києва. А перед цим роздяглася під час поїздки в одному з вагонів "Укрзалізниці". Фото з оголеною попою дівчина опублікувала на сторінці у соцмережі, що сильно обурило її підписників.
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