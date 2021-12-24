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Українська Кім Кардашьян опублікувала відверте фото, на якому засвітила груди

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Олена Омович опублікувала нове відверте фото Новина оновлена 24 грудня 2021, 23:46
Олена Омович опублікувала нове відверте фото

Одяг Олени Омович дуже відвертий і через нього можна детально розглянути груди дівчини

Українська модель та блогерка Олена Омович, яка веде сторінку в Instagram під нікнеймом Alena Star, опублікувала нове відверте фото у себе в соцмережі.

Інстаграм-блогер показала в новому пості свої груди.

Нове відверте фото Олени Омович
Нове відверте фото Олени Омович

Дівчина постійно публікує на своїй сторінці у соцмережі провокаційні відверті фото. Підписники залишають сотні коментарів. При цьому частина з них захоплюються формами Олени Омович, а частина – пишуть про те, що вона виглядає надто неприродно і не розуміють, навіщо настільки кардинально змінювати зовнішність.

27-річну модель називають українською Кім Кардаш’ян.

Декілька днів тому дівчина розповіла на своїй сторінці в соцмережі про те, що потрапила в аварію. Вона опублікувала фото, де видно, наскільки постраждала машина. Також Олена Омович показала обличчя у синцях, і закликала берегти своє здоров’я, а також рідних та близьких.

Нагадаємо, Олена Омович на початку осені демонструвала оголені сідниці у центрі Києва. А перед цим роздяглася під час поїздки в одному з вагонів "Укрзалізниці". Фото з оголеною попою дівчина опублікувала на сторінці у соцмережі, що сильно обурило її підписників.

Теги:
#Соц мережі #Груди #Фото #Алена Омовіч
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