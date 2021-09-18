Українська Кардашьян Альона Омович "посвітила" голою попою в самому центрі Києва (фото)
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27-річна дівчина виклала нове спокусливе фото
Українська модель і блогер Альона Омович (@Alena Star) продовжує публікувати екстравагантні кадри, на яких позує в самих пікантних образах. Інстадіва, що збільшила сідниці в травні 2021 року похвалилася новим фото, яке зробила в самому центрі Києва.
Омовіч, яка нещодавно оголила свої принади в купе вагона "Укрзалізниці", розмістила в Інстаграмі фото, на якому позує на тлі входу в брендовий магазин Chanel.
"Так дівчинки, щас Альонка вас навчить фоткатись у Chanel. А то всі лукбуки знімають", — написала дівчина в новому пості.
Менш ніж за годину знімок зібрав понад 13 тисяч лайків.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська співачка Даша Астаф’єва сміливо оголила свої груди в новій фотосесії.
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