Українська Кардашьян Альона Омович "посвітила" голою попою в самому центрі Києва (фото)

27-річна дівчина виклала нове спокусливе фото

Українська модель і блогер Альона Омович (@Alena Star) продовжує публікувати екстравагантні кадри, на яких позує в самих пікантних образах. Інстадіва, що збільшила сідниці в травні 2021 року похвалилася новим фото, яке зробила в самому центрі Києва.

Омовіч, яка нещодавно оголила свої принади в купе вагона "Укрзалізниці", розмістила в Інстаграмі фото, на якому позує на тлі входу в брендовий магазин Chanel.

"Так дівчинки, щас Альонка вас навчить фоткатись у Chanel. А то всі лукбуки знімають", — написала дівчина в новому пості.

Менш ніж за годину знімок зібрав понад 13 тисяч лайків.

Альона Омович

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська співачка Даша Астаф’єва сміливо оголила свої груди в новій фотосесії.