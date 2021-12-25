Укр

19-летняя Саша Дони впервые ответила на вопрос об отношениях с Тимати

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Саша Дони прокомментировала отношения с Тимати Новость обновлена 25 декабря 2021, 12:11
Саша Дони прокомментировала отношения с Тимати

Девушка Тимати рассказала о том, чем ее заинтересовал рэпер

Украинская модель Саша Дони (настоящее имя Александра Донец), которая активно показывает фигуру на отдыхе в Дубае, рассказала, чем ее заинтересовал российский рэпер Тимати.

Немного подробностей об отношениях девушка рассказала в сториз на своей странице в Instagram.

На вопрос подписчиков об отношениях с Тимати Саша Дони ответила, что он много чем ее заинтересовал, но она пока не планирует раскрывать подробности в соцсетях.

В ответ на комментарий о том, что она "богемная эскортница" девушка написала, что это не так.

"Это выдумали обиженные и, конечно, счастливые мамы 10 детей из Чукотки…", — написала Саша Дони.

Такой ответ возмутил подписчиков, которые заявили, что подобными высказываниями она возмущает жителей Чукотки, а также многодетных мам.

Кроме того, девушка косвенно подтвердила, что Новый год будет встречать в Дубае. В ответ на вопрос о том, какую одежду стоит взять с собой для празднования в ОАЭ, она рассказала, что планирует взять и короткие, и длинные платья.

Также в сториз девушка рассказала, что 26 февраля ей исполнится 20 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что Сашу Дони подписчики критикуют за переделанную внешность. В комментариях к ее фото пишут, что она делала пластику груди, носа, подкалывала губы.

Теги:
#Отношения #Тимати #Саша Дони
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