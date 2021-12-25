19-летняя Саша Дони впервые ответила на вопрос об отношениях с Тимати

Девушка Тимати рассказала о том, чем ее заинтересовал рэпер

Украинская модель Саша Дони (настоящее имя Александра Донец), которая активно показывает фигуру на отдыхе в Дубае, рассказала, чем ее заинтересовал российский рэпер Тимати.

Немного подробностей об отношениях девушка рассказала в сториз на своей странице в Instagram.

На вопрос подписчиков об отношениях с Тимати Саша Дони ответила, что он много чем ее заинтересовал, но она пока не планирует раскрывать подробности в соцсетях.

В ответ на комментарий о том, что она "богемная эскортница" девушка написала, что это не так.

"Это выдумали обиженные и, конечно, счастливые мамы 10 детей из Чукотки…", — написала Саша Дони.

Такой ответ возмутил подписчиков, которые заявили, что подобными высказываниями она возмущает жителей Чукотки, а также многодетных мам.

Кроме того, девушка косвенно подтвердила, что Новый год будет встречать в Дубае. В ответ на вопрос о том, какую одежду стоит взять с собой для празднования в ОАЭ, она рассказала, что планирует взять и короткие, и длинные платья.

Также в сториз девушка рассказала, что 26 февраля ей исполнится 20 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что Сашу Дони подписчики критикуют за переделанную внешность. В комментариях к ее фото пишут, что она делала пластику груди, носа, подкалывала губы.