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19-річна Саша Доні вперше відповіла на питання про стосунки з Тіматі

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Саша Доні прокоментувала стосунки з Тіматі Новина оновлена 25 грудня 2021, 12:11
Саша Доні прокоментувала стосунки з Тіматі

Дівчина Тіматі розповіла про те, чим її зацікавив репер

Українська модель Саша Доні (справжнє ім’я Олександра Донець ), яка активно показує фігуру на відпочинку в Дубаї, розповіла, чим її зацікавив російський репер Тіматі.

Трохи подробиць про стосунки дівчина розповіла у сторіз на своїй сторінці в Instagram.

На запитання підписників про стосунки з Тіматі Саша Доні відповіла, що він багато чим її зацікавив, але вона поки що не планує розкривати подробиці у соцмережах.

У відповідь на коментар про те, що вона "богемна ескортниця", дівчина написала, що це не так.

"Це вигадали ображені і, звичайно, щасливі мами 10 дітей із Чукотки...", — написала Саша Доні.

Така відповідь обурила підписників, які заявили, що подібними висловлюваннями вона обурює мешканців Чукотки, а також багатодітних мам.

Крім того, дівчина певною мірою підтвердила, що Новий рік зустрічатиме у Дубаї. У відповідь на питання про те, який одяг варто взяти із собою для святкування в ОАЕ, вона розповіла, що планує взяти і короткі, і довгі сукні.

Також у сторіз дівчина розповіла, що 26 лютого їй виповниться 20 років.

Раніше "Телеграф" писав, що Сашу Доні підписники критикують за перероблену зовнішність. У коментарях до її фото пишуть, що вона робила пластику грудей, носа, підколювала губи.

Теги:
#Відносини #Тіматі #Саша Доні
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