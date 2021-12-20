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Дівчина Тіматі показала струнку фігуру на відпочинку у Дубаї

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Саша Доні показала себе напівоголеною Новина оновлена 20 грудня 2021, 20:22
Саша Доні показала себе напівоголеною

Саша Доні часто публікує фото, на яких на ній мінімум одягу

Модель Саша Доні (справжнє ім’я Олександра Донець), яка нещодавно показала карколомний шпагат, опублікувала фото, на якому демонструє фігуру.

Знімок з’явився на сторінці дівчини у Instagram.

Дівчина вказала геолокацію, згідно з якою фото зроблено у Дубаї. Підписники засипали допис коментарями, в яких роблять компліменти фігурі Саші Доні.

Серед підписників були й ті, хто зазначив, що зовні дівчина дуже гарна, але їй не вистачає емоцій. У коментарях зазначали, що у неї худі ноги, а талія широка.

Раніше з’являлася інформація, що дівчину пов’язують романтичні стосунки із російським репером Тіматі. Нині у коментарях пишуть, що роман закінчився.

Зазначимо, Саша Доні постійно постить у себе в Instagram досить відверті фото, на яких на ній мінімум одягу та добре видно фігуру. Крім того, у її профілі немає жодного фото, на якому вона була б не одна. Протягом останніх трьох днів Саша Доні публікує знімки з Дубая, що зрозуміло із зазначених у публікаціях геолокаціях.

Раніше "Телеграф" писав, що українська модель Саша Доні часто демонструє розтяжку, публікуючи фото у шпагаті.

Теги:
#Дубай #Тіматі #Саша Доні
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