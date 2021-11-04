"Трансвестит з квіточкою": нову дівчину Тіматі розкритикували за "перероблену" зовнішність (фото)

Саша Доні зібрала у своїх соцмережах безліч як шанувальників, так і хейтерів.

Українка Саша Доні, яку називають новою дівчиною Тіматі, відлетіла відпочивати на Мальдіви. Дівчина освоює серфінг та вчиться кататися на дошці. У перерві між тренуваннями блогерка постить красиві фото з відпочинку.

Останній знімок з’явився в її Інстаграмі зовсім недавно.

На фото дівчина похує у яскравому купальнику з квіткою у волоссі, лежачи в гамаку з сітки на фоні океану. При цьому на фото чітко виділяються її груди великого розміру. Дівчина не приховує, що робила пластику і всіляко демонструє красу своєї фігури.

Однак не всім дописувачам моделі подобається її зовнішній вигляд. Часто коментатори звинувачують її у надмірному захопленні пластикою та схудненням.

"Чоловік-трансвестит з квіточкою на голові", "Вони всі після пластики", "Як рука після ліктя може бути більше, ніж до?", — пишуть Саші в коментарях.

Роман Саші Доні та Тіматі: що відомо

У серпні 2021 року в мережі з’явилася інформація про роман Тіматі та української моделі Саші Доні. Вони разом відпочили на острові Міконос у Греції. Саша Доні – модель та блогер з України. У своєму інстаграмі дівчина часто показує фігуру і публікує відверті фото.