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"Трансвестит с цветочком": новую девушку Тимати раскритиковали за "переделанную" внешность (фото)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Саша Дони отдыхает на Мальдивах Новость обновлена 04 ноября 2021, 14:56
Саша Дони отдыхает на Мальдивах

Саша Дони собрала в своих соцсетях множество как поклонников, так и хейтеров.

Украинка Саша Дони, которую называют новой девушкой Тимати, улетела отдыхать на Мальдивы. Девушка осваивает серфинг и учится кататься на доске. В перерыве между тренировками же блогерша постит красивые фото с отдыха.

Последний снимок появился в ее Инстаграм совсем недавно.

На фото девушка позирует в ярком купальнике с цветком в волосах, лежа в гамаке из сетки на фоне океана. При этом на фото отчетливо выделяется ее грудь внушительного размера. Девушка не скрывает, что делала пластику и всячески демонстрирует прелести своей фигуры.

Однако не всем подписчикам модели нравится ее внешний вид. Часто комментаторы обвиняют ее в чрезмерном увлечении пластикой и похудением.

"Мужик-трансвестит с цветочком на голове", "Они все после пластики", "Как рука после локтя может быть больше, чем до?", — пишут Саше в комментариях.

Роман Саши Дони и Тимати: что известно

В августе 2021 года в сети появилась информация о романе Тимати и украинской модели Саши Дони. Они вместе отдохнули на острове Миконос в Греции. Саша Дони — модель и блогер из Украины. В своем Инстаграм девушка часто показывает фигуру и публикует откровенные фото.

Теги:
#Модель #Тимати #Саша Дони
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