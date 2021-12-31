Почему нельзя никому говорить о загаданном в Новый год желании

Наша привычка умалчивать о самом заветном желании, оказывается, вполне обоснована

Обычно мы никому не раскрываем желания, которые загадываем в Новый год или день рождения. Например, в новогоднюю ночь мы пишем желание на листочке, сжигаем и выпиваем пепел вместе с игристым. В день рождения – загадываем про себя, задувая свечи. Психолог, доктор философии, TV-эксперт и автор статей Елена Шершнева рассказала "Телеграфу", почему такое правило может помочь исполниться вашим мечтам.

Как напоминает эксперт, в наших традициях не принято разглашать свои желания. И в этом, оказывается, есть своя мудрая подоплека.

"Когда мы рассказываем о своих желаниях, намерениях, то наша энергия уходит на наши рассказы. Когда мы держим свои желания при себе – то она аккумулируется и идет на исполнение этих желаний. Можете взять себе на вооружение такой момент и не рассказывать слишком много о своих желаниях", — пояснила Шершнева.

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Но как и в любом правиле могут быть исключения. Так, если вы знаете, что кому-то под силу исполнить ваше желание – не стоит скрытничать, а наоборот нужно говорить об этом. Например, не бойтесь говорить: "Да, я в поисках работы, ищу хорошую вакансию", "Да, я мечтаю, чтобы мне отдали котенка в хорошие руки"…

"Когда вы представляете, какие шаги можете сделать в направлении исполнения желания, то его уже можно назвать целью. И это дает вам максимальную власть в ваши руки, потому что теперь вы хозяин своих событий в жизни и можете двигаться к достижению целей", — рассказала психолог.

Эксперт отметила, что ритуал загадывания желаний очень важен, поскольку помогает нам прислушаться к себе и ответить на самый главный вопрос: "Чего же я хочу?"

"Когда мы задаем себе этот вопрос и находим на него ответ – уже сделан первый важный шаг к нашему счастью, благополучию и внутренней гармонии. Поскольку вы уже поняли, чего хотите, обрисовали для себя желаемое. После мы начинаем приближать это в свою жизнь осознанно, делая шаги в направлении цели, или неосознанно – отпуская эти желания, но будучи готовыми их принять, когда они придут", — подытожила наша собеседница.

Напомним, 2022 год пройдет под символом Черного Тигра. В свою права символ вступит с 1 февраля 2022 года. Полосатый хозяин года, согласно китайскому календарю, принесет успех и финансовое благополучие в жизнь некоторых знаков Зодиака.