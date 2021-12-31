Чому не можна нікому говорити про загадане у Новий рік бажання

Наша звичка мовчати про найзаповітніше бажання, виявляється, цілком обґрунтована

Зазвичай ми нікому не розкриваємо бажання, які загадуємо на Новий рік чи день народження. Наприклад, у новорічну ніч ми пишемо бажання на листочку, спалюємо та випиваємо попіл разом із ігристим. У день народження — загадуємо про себе, задуваючи свічки. Психолог, доктор філософії, TV-експерт та автор статей Олена Шершньова розповіла "Телеграфу", чому таке правило може допомогти здійснитися вашим мріям.

Як нагадує експерт, у наших традиціях не прийнято розголошувати свої бажання. І в цьому, виявляється, є своє мудре підґрунтя.

"Коли ми розповідаємо про свої бажання, наміри, то наша енергія йде на наші оповідання. Коли ми тримаємо свої бажання при собі – то вона акумулюється і йде на виконання цих бажань. Можете взяти собі на озброєння такий момент і не розповідати надто багато про свої бажання", — пояснила Шершньова.

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Але як і в будь-якому правилі можуть бути винятки. Так, якщо ви знаєте, що комусь під силу виконати ваше бажання – не варто ховатись, а навпаки треба говорити про це. Наприклад, не бійтеся говорити: "Так, я в пошуках роботи, шукаю хорошу вакансію", "Так я мрію, щоби мені віддали кошеня в добрі руки".

"Коли ви уявляєте, які кроки можете зробити в напрямку виконання бажання, то його вже можна назвати метою. І це дає вам максимальну владу у ваші руки, тому що тепер ви є господарем своїх подій у житті та можете рухатися до досягнення цілей", — розповіла психолог .

Експерт зазначила, що ритуал загадування бажань дуже важливий, оскільки допомагає нам прислухатися до себе та відповісти на найголовніше запитання: "Чого ж я хочу?"

"Коли ми ставимо собі це питання і знаходимо на нього відповідь — вже зроблено перший важливий крок до нашого щастя, благополуччя і внутрішньої гармонії. Оскільки ви вже зрозуміли, чого хочете, окреслили для себе бажане. Після ми починаємо наближати це до свого життя свідомо, роблячи кроки у напрямку мети, або неусвідомлено – відпускаючи ці бажання, але готові їх прийняти, коли вони прийдуть", — підсумувала наша співрозмовниця.

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