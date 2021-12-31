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Чому не можна нікому говорити про загадане у Новий рік бажання

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Як зробити, щоби новорічне бажання здійснилося
Як зробити, щоби новорічне бажання здійснилося

Наша звичка мовчати про найзаповітніше бажання, виявляється, цілком обґрунтована

Зазвичай ми нікому не розкриваємо бажання, які загадуємо на Новий рік чи день народження. Наприклад, у новорічну ніч ми пишемо бажання на листочку, спалюємо та випиваємо попіл разом із ігристим. У день народження — загадуємо про себе, задуваючи свічки. Психолог, доктор філософії, TV-експерт та автор статей Олена Шершньова розповіла "Телеграфу", чому таке правило може допомогти здійснитися вашим мріям.

Як нагадує експерт, у наших традиціях не прийнято розголошувати свої бажання. І в цьому, виявляється, є своє мудре підґрунтя.

"Коли ми розповідаємо про свої бажання, наміри, то наша енергія йде на наші оповідання. Коли ми тримаємо свої бажання при собі – то вона акумулюється і йде на виконання цих бажань. Можете взяти собі на озброєння такий момент і не розповідати надто багато про свої бажання", — пояснила Шершньова.

Але як і в будь-якому правилі можуть бути винятки. Так, якщо ви знаєте, що комусь під силу виконати ваше бажання – не варто ховатись, а навпаки треба говорити про це. Наприклад, не бійтеся говорити: "Так, я в пошуках роботи, шукаю хорошу вакансію", "Так я мрію, щоби мені віддали кошеня в добрі руки".

"Коли ви уявляєте, які кроки можете зробити в напрямку виконання бажання, то його вже можна назвати метою. І це дає вам максимальну владу у ваші руки, тому що тепер ви є господарем своїх подій у житті та можете рухатися до досягнення цілей", — розповіла психолог .

Експерт зазначила, що ритуал загадування бажань дуже важливий, оскільки допомагає нам прислухатися до себе та відповісти на найголовніше запитання: "Чого ж я хочу?"

"Коли ми ставимо собі це питання і знаходимо на нього відповідь — вже зроблено перший важливий крок до нашого щастя, благополуччя і внутрішньої гармонії. Оскільки ви вже зрозуміли, чого хочете, окреслили для себе бажане. Після ми починаємо наближати це до свого життя свідомо, роблячи кроки у напрямку мети, або неусвідомлено – відпускаючи ці бажання, але готові їх прийняти, коли вони прийдуть", — підсумувала наша співрозмовниця.

Нагадаємо, 2022 пройде під символом Чорного Тигра. У свої права символ вступить 1 лютого 2022 року. Смугастий господар року, згідно з китайським календарем, принесе успіх і фінансове благополуччя в життя деяких знаків Зодіаку.

Теги:
#Психологія #Бажання #Новий рік
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